Demanda por vacina contra a gripe cresce na rede privada no ES

Vacinação: imunização na rede pública protege contra três vírus de gripe Crédito: Arquivo

A campanha de vacinação do SUS contra a gripe começa no próximo dia 10 de abril e vai até o dia 31 de maio em todas as unidades de saúde do Estado, mas, fora dessa mobilização, a movimentação à procura das doses já começou nas clínicas particulares. Os motivos podem variar entre se antecipar a uma mudança do tempo a ter o perfil que não está contemplado no público-alvo da campanha. O custo é outro fator que deve ser levado em consideração nessa hora: uma vacina contra gripe pode chegar a custar R$ 120,00.

A psicóloga Karen Diogo estava com o filho de 5 anos em uma clinica de vacinação na manhã deste sábado (30). "Demora um pouco pra chegar nos postos de saúde e aí, quando chega, já tem surto. Então, assim que sair eu já tomo, ele (o filho) e meu marido", opina.

O servidor público Paulo Vítor também se antecipou. "O tempo já começa a mudar, vai esfriando. É bom já ficar preparado. Por isso já tomo logo antes", comenta.

Nas clínicas particulares, em média, a vacina trivalente custa R$ 80,00. Esse tipo é o mesmo disponibilizado no SUS, que imuniza contra três tipos de vírus diferentes. Já a tetravalente protege contra quatro tipos de vírus e é disponibilizada nas clínicas por R$ 120,00.

PERFIL

Nesse ano, tem uma diferença no grupo de risco que é atendido pela campanha com as vacinas gratuitas. No ano passado, crianças de 6 meses até 5 anos eram vacinadas. Em 2019, esse grupo foi ampliado para crianças de até 6 anos de idade. Além disso, idosos, gestantes, professores, profissionais da área da saúde, portadores de doenças crônicas e detentos também têm direito à vacina no SUS.

Giovana Ramalho, que é gerente de vigilância epidemiológica de Vila Velha, explicou os critérios de escolha dessas faixas etárias. "É a faixa etária que eles chamam de vulnerável. Ou seja, é o grupo que tem mais probabilidade de adoecer e de agravar".