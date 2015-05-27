Demanda por seguro-desemprego aumenta 30% na Serra

O relógio marca 3h30 e os primeiros desempregados começam a chegar no Sine da Serra em busca do seguro-desemprego. A fila rapidamente cresce e, em alguns dias, chega a ultrapassar o limite do pátio do local. Quando as portas abrem, às 8 horas, a expectativa é de atendimento rápido, mas a realidade é outra com duas, três ou quatro horas de espera.

A administração municipal é incisiva ao dizer que o amontoado de pessoas é reflexo da crise econômica e as consequentes demissões. A procura pelo seguro-desemprego aumentou em 30% no município nos últimos três meses.

Your browser does not support the audio element. Demanda por seguro-desemprego aumenta 30 por cento na Serra

Há um mês desempregado, o eletricista Edilson Gomes, 31 anos, tenta pela segunda vez retirar o benefício. Nesta quarta-feira (27), ao chegar ao local às 5h30, pelo menos 50 pessoas já aguardavam o início dos trabalhos.

"Tem dia que a gente chega até mais cedo e não consegue ser atendido. Você pega a senha e aguarda até na hora que eles quiserem para obter atendimento. Essa demora é rotineira aqui: esperamos três, quatro horas, às vezes até o dia todo", desabafou à Rádio CBN Vitória.A demora, aliada ao desemprego, faz com que essa espera seja um martírio para algumas pessoas. A técnica de segurança do trabalho, Elizabeth Wesllen, 33 anos, afirma se sentir desrespeitada. Ela chegou às 6 horas na fila.

"É muito complicado. Eu acho que o governo poderia fazer uma programação melhor para que as pessoas consigam ser atendida de forma mais rápida. Eles dizem que você pode agendar pelo site, mas eu tentei e não consegui. Tem que vir aqui, de qualquer jeito, e chegar mais cedo. Mesmo assim não consegue, na maioria das vezes, nem ser atendida ou agendada. Eu acho um desrespeito com toda a população que além de estar desempregada, ainda tem toda essa dificuldade para conseguir dar entrada nesse seguro", disse.

Esse mesmo sentimento é compartilhado pela operadora de caixa, Aurea Suelly, 40 anos. "É um pouco revoltante, porque espera lá fora. Hoje choveu, por exemplo. A gente tem de esperar na chuva. E depois a espera aqui dentro. São muitos guichês para pessoas serem atendidas, mas são poucos atendentes. Eles ficam saindo", contou.

Se em fevereiro 70 pessoas eram atendidas por dia, atualmente 120 pessoas dão entrada no benefício, segundo o secretário municipal de Emprego, Trabalho e Renda, Romário de Castro.

"Desde fevereiro começamos ter um volume maior. Quando começou a definir o ajuste fiscal do governo federal, a preocupação dos empresários é com a tributação maior. Eles começaram a enxugar as suas atividades. Em paralelo, a demanda pelo serviço dessas empresas também caiu. É um reflexo desse período que estamos passando. Mas eu acredito que ele é cíclico", disse.

Romário de Castro observou que no início o número de desempregados era do setor da construção civil, passando pelo setor de rochas, chegando agora as empresas terceirizadas e o setor de metalmecânica e siderúrgicas.