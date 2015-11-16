A procura por emissão de passaporte no Espírito Santo caiu cerca de 30% no mês de outubro. Diante da baixa demanda, o tempo para tirar o documento também caiu. Se no ano passado a espera chegava a uma semana, atualmente, não passa de um dia. De acordo com o delegado da Polícia Federal e chefe da Delegacia de Imigração (Delemig), Fernando Amorim, a alta do dólar é o principal fator para a queda na emissão do passaporte.

“O perfil do brasileiro que estava procurando a Polícia Federal para fazer o passaporte era quem estava indo para os Estados Unidos, para turismo de lazer e de compras. Com a alto do dólar, os bens de consumo que eram atraentes em outros países são encontrados com o mesmo preço no Brasil”, destacou à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Demanda por passaportes cai e tempo de espera reduz de uma semana para um dia

A emissão de passaporte no Espírito Santo é feita somente nas cidades de São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha. Em outubro deste ano, foram emitidos 3.278 passaportes em todo Estado, no ano passado, no mesmo período, foram 4.674 documentos.

O delegado destacou que agora o passaporte tem validade de 10 anos, então, esta é uma boa época para tirar o documento se existe um planejamento de viagem. A solicitação é feita pela internet, o boleto de pagamento da taxa no valor de R$ 212 é emitido e o agendamento na Polícia Federal acontece no dia seguinte.