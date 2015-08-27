O depoimento do delegado aposentado da Polícia Civil André Cunha durou mais de 4 horas. Cunha é uma das testemunhas de defesa do ex-policial civil e empresário Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. O ex-servidor público e o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, são julgados por suspeita de serem os mentores do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O crime ocorreu em 2003. O delegado André Cunha afirmou em depoimento no júri, realizado em Vila Velha, que não existem provas de homicídio encomendado contra o magistrado

André Cunha foi quem presidio o inquérito policial, na época do homicídio. Ele voltou a reafirmar, como já ocorreu em outras fases do processo, que não foram encontrados elementos que evidenciassem um crime de mando. Perguntado se houve interferência durante as investigações, por parte da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), Cunha disse que as autoridades tinham expectativa para a resolução do crime, mas que não aceitava interferência.

Your browser does not support the audio element. Delegado que investigou assassinato do juiz Alexandre afirma que não existem provas do crime de mando

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Sobre o "teste da verdade" feito na época com os acusados, Cunha teve informações de que esse tipo de exame era realizado com sucesso no Rio Grande do Sul e decidiu aplicar o mesmo método no caso do juiz Alexandre. No geral, segundo Cunha, a conclusão que se tinha do exame é de que todos os acusados do crime estavam falando a verdade, quando sustentavam a tese de latrocínio - roubo seguido de morte.

No entanto, no julgamento, o Ministério Público questionou Cunha dizendo que o laudo concluiu que o Giliarde Ferreira de Souza, co-autor do assassinato, mentiu na tese de latrocínio. Perguntado sobre Calú, Cunha afirmou que, durante o período em que ele esteve na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) não identificou qualquer indício de que o ex-policial civil participasse de uma organização criminosa.

Entre acusação e defesa, André Cunha foi a nona testemunha a ser ouvida no julgamento. Outras duas testemunhas foram arroladas pela defesa de Calú: O ex-assistente de execução, Antônio Franklin Cunha; e o perito, Mauro Nadvorny.