Delegado que iniciou a Lava Jato vai mirar em grandes devedores

Responsável pela investigação originária do escândalo de corrupção na Petrobrás, com a Operação Lava Jato, o delegado da Polícia Federal Márcio Adriano Anselmo assumiu nesta quarta-feira (5) a Corregedoria da Superintendência da Polícia Federal, no Espírito Santo.

À frente da Corregedoria, o delegado explicou que o foco de atuação da sua equipe estará à frente de grandes casos policiais que tragam danos diretos à sociedade, como em torno de grandes devedores fiscais do Estado. Ainda segundo o corregedor, é necessário que o trabalho da Polícia esteja direcionado em grandes casos para que possa ser garantida a resolutividade deles.

“Nosso objetivo é tentar estabelecer prioridades em cima de casos mais relevantes para garantir que eles tenham uma conclusão num prazo razoável. Mas não depende só de mim. Principalmente em casos mais graves, como os de corrupção e casos maiores que envolvam danos à sociedade”, disse em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Lava Jato

A respeito do trabalho realizado pela Polícia Federal em torno da Operação Lava Jato, o corregedor defende que os desdobramentos em torno do caso demonstram que a população brasileira também credita apoio à Operação e tem uma perspectiva de melhoria sobre o quadro político do País.

“A gente está demonstrando que é possível melhorar, ao longo dos últimos anos, e espera-se que tenha uma melhoria no quadro do país para que, ao menos, as pessoas tenham a sensação que a corrupção não vai valer a pena. Vivemos um longo período em que algumas pessoas acharam que seriam inatingíveis", defende.