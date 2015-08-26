Delegado nega que quadrilha esteja atuando em sequestro de crianças na Grande Vitória e alerta para o que é compartilhado nas redes sociais. Segundo Lorenzo Pazolini, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, mensagem que circula no whatsapp foi divulgada por uma mãe de Vila Velha que estava com depressão e já admitiu à polícia que notícia de sequestro era falsa. Há até fotografia do suposto sequestrador circulando pelas redes sociais, mas, segundo o delegado, a informação também é falsa.