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Grande Vitória

Delegado nega que quadrilha esteja atuando em sequestro de crianças

Segundo Lorenzo Pazolini, história que circula no whatsapp foi divulgada por uma mãe de Vila Velha que estaria sofrendo de depressão

Publicado em 26 de Agosto de 2015 às 15:19

Publicado em 

26 ago 2015 às 15:19
Delegado nega que quadrilha esteja atuando em sequestro de crianças na Grande Vitória e alerta para o que é compartilhado nas redes sociais. Segundo Lorenzo Pazolini, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, mensagem que circula no whatsapp foi divulgada por uma mãe de Vila Velha que estava com depressão e já admitiu à polícia que notícia de sequestro era falsa. Há até fotografia do suposto sequestrador circulando pelas redes sociais, mas, segundo o delegado, a informação também é falsa.
Flash - Caíque Verli - Sequestro de Crianças - 26-08-15

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