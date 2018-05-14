sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Vitória, que fica em Jucutuquara, ao lado do Mercado São Sebastião Crédito: Divulgação

A morte da menina Araceli Cabrera Crespo, um caso que chocou a população capixaba em 1973, completa 45 anos nesta sexta-feira. A menina foi brutalmente assassinada e sofreu violência sexual. Por isso, o 18 de maio se tornou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Your browser does not support the audio element. Delegado critica demora nas prisões em casos de abusos sexuais

Assim como aconteceu com Araceli, milhares de outras crianças capixabas se tornam vítimas de abusos sexuais todos os anos, mas alguns números da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Vitória (DPCA) mostram que muitos acusados de pedofilia na Grande Vitória estão em liberdade. Em 2017 foram 1.006 inquéritos concluídos, com 77 prisões feitas. Em 2016 foram 1.015 conclusões de inquéritos, com 60 prisões. Os números de 2018 ainda não estão disponíveis, mas já foram realizadas aproximadamente 30 prisões.

O delegado Lorenzo Pazolini, titular DPCA, critica o fato de que muitos criminosos responsáveis por abusos sexuais ficam livres por longos períodos aguardando a conclusão dos julgamentos em todas as instâncias da Justiça.

"A sensação de impunidade é real. A sociedade sente isso na pele e sofre as consequências do crime. Hoje nós vivemos um sistema de frouxidão legal, uma frouxidão legislativa. As nossas leis são fracas e permitem que esse cidadão (que cometeu o crime) retorne ao convívio social", opinou o delegado.

Para dar exemplo das possíveis consequência da impunidade, o delegado citou a morte da menina Thayná Andressa de Jesus do Prado, de 12 anos. Ela foi abusada sexualmente e morta em outubro do ano passado. O acusado do crime, Ademir Lúcio Araújo Ferreira, já era acusado de outros crimes pela Justiça, mas respondia os processos em liberdade. Agora Ademir está preso e vai à júri popular por causa do Caso Thayná.