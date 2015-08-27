Delegado André Luiz Cunha começa a depor no quarto dia de julgamento

O quarto dia de julgamento do caso do juiz Alexandre Martins começou às 9h25, com uma fala inicial do juiz Marcelo Soares Cunha. Ele parabenizou aqueles que respeitaram a determinação de não usar o celular no local do júri.

“Não estou aqui para brigar com ninguém, mas para garantir a segurança da imagem dos envolvidos”, disse o juiz. Ele ainda frisou que, quem quiser utilizar o celular ou conversar, deve fazer isso fora do tribunal do juri.

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Nesta quarta-feira, o Gazeta Online revelou que o advogado de Calu, Leonardo Gagno, tirou fotos durante o júri e postou na Facebook, além de responder solicitações de amizade no momento em que transcorria o júri na rede social.

Nesta quinta-feira, serão ouvidas as três testemunhas restantes arroladas pelo réu Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu. Foram cinco testemunhas selecionadas pela defesa de Calu, mas como o depoimento dos executores Odessi Martins, o Lumbrigão, e Giliarde duraram toda a terça-feira, o delegado André Cunha, o perito Mauro Nadvorny e o advogado Antônio Franklin Cunha devem ser ouvidos nesta quinta.

O depoimento do advogado Antônio Franklin Cunha é o mais esperado do dia. Ele foi contratado pelo pai do juiz Alexandre para atuar nos julgamentos de executores e intermediários, até que pediu para sair do caso e passou a defender a tese de latrocínio.

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Depoimento

Às 9h32, se iniciou o depoimento do delegado André Luiz Cunha, que atuava no Nuroc à época do crime. Ele passou a detalhar a investigação e a prisão dos três primeiros envolvidos no crime.

O delegado contou, no julgamento, como se deu a prisão de Odessi Martins da Silva, o Lumbrigão, após o crime e relatou que Lumbrigão foi conduzido para a Secretaria de Segurança (Sesp), onde ficou em uma sala separado dos demais acusados do crime.