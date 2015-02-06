Delegado afirma não ter dúvidas de que PM matou a namorada

Como, segundo a ocorrência, a arma e o documento de Itamar haviam sido levados, a Corregedoria da Polícia Militar começou a acompanhar o caso. Dois policias buscaram Itamar para refazer o percurso do crime, e nesse momento ele passou a se contradizer. Na manhã desta quinta, o carro do PM foi encontrado no bairro Nova Roda da Penha, em Cariacica, com marcas de sangue, fios de cabelo loiro e marca de tiros que teriam sido disparados de dentro do carro.Por conta das condições do carro, a partir desse momento, Itamar passou a ser considerado suspeito do crime. Segundo o delegado José Lopes, apesar de Itamar não ter confessado, a polícia não tem dúvidas de que foi ele quem matou Ana Clara.“Nenhuma dúvida. Ele apresentou uma primeira versão de roubo de veículo e de um possível sequestro da Ana Clara, namorada dele. Depois, ele começou a cair em contradição, e nós verificamos que devido aos vestígios deixados dentro do veículo como o disparo de arma de fogo, cabelo da vítima, ele está faltando com a verdade”.Após essas evidências, a DHPP passou a investigar o caso. Foi solicitado que Itamar fizesse um exame residuográfico, que constata pólvora nas mãos, e nesse momento ele ficou visivelmente nervoso, segundo o delegado. Em seguida, Itamar foi convencido por um amigo, que é é policial do Grupo de Operações Táticas (GOT), a indicar onde estava Ana Clara, para não responder também pelo crime de ocultação de cadáver. Por isso, Itamar deu as coordenadas para a polícia chegar exatamente onde o corpo da jovem estava.“Tinha um policial civil que é amigo dele, fazem faculdade juntos, e quando ele viu que o exame possivelmente ia dar positivo, acabou falando. Não disse o motivo, só falou onde estava o corpo da vítima”.Depois que o corpo de Ana Clara foi localizado, Itamar declarou que se reservou a falar somente em juízo, e não negou nem confirmou a autoria do assassinato. Ele se encontra preso no Quartel de Maruípe, em Vitória. Segundo o advogado dele, David Metzker, Itamar está muito abalado.“Está em estado de choque, tomou alguns sedativos, ainda vou tomar ciência dos detalhes, do auto de prisão em flagrante. Após tomar essa ciência é que vamos prestar algum esclarecimento, porque até então ele está em estado de choque”.A polícia acredita que a motivação do crime seja por ciúme, já que há relatos de familiares de Ana Clara de que o casal brigava muito por este motivo. A polícia ainda vai investigar se havia o envolvimento de uma terceira pessoa no crime. A arma do policial ainda não foi localizada. O inquérito será conduzido pelo delegado Adroaldo Lopes, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).