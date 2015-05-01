'Delegacias de um homem só' se espalham no Estado e prejudicam o atendimento à população

Inúmeras ocorrências para poucos policiais e que trabalham em condições precárias e insalubres. O baixo efetivo da Polícia Civil no Espírito Santo gera problemas graves. Um deles são as unidades conhecidas como 'delegacias de um homem só'. É o caso da 1ª Distrital de Vitória, onde apenas um escrivão se encontra no local para atender pelo menos seis bairros: Centro, Morro da Fonte Grande, Morro da Piedade, Morro do Moscoso, Parque do Moscoso e Vila Rubim.

Sem condições de dar conta do expediente, essa delegacia deixou de atender as ocorrências, como boletins de ocorrência de perda de documentos, que foram transferidas para a 1ª Regional de Vitória, no bairro Horto. Essa delegacia concentra todos os flagrantes da Capital e agora precisa dar conta, também, de ocorrências menores. Delegacias Distritais de São Torquato e Santa Inês, em Vila Velha, Santo Antônio, São Pedro, Goiabeiras e Jardim Camburi, em Vitória também são exemplos de baixo efetivo.

Efetivo

Outra situação encontrada pela reportagem mostra delegados que comandam mais de uma delegacia. O déficit na instituição em relação a recursos humanos supera dez anos. O Estado conta atualmente com 2.709 policiais, de acordo com o Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol) e o Sindicato dos Delegados (Sindepes).

Pelos cálculos dos sindicatos, para manter o sistema da polícia judiciária no Estado seria necessário triplicar o efetivo atual. Ao contrário disso, a situação tende a piorar devido às aposentadorias e a grande evasão da categoria – por causa das más condições de trabalho e remuneração baixa. É o que afirma o presidente do Sindepes, Rodolfo Laterza.

"Temos 20% a 30% do efetivo para se aposentar até 2016. Outro problema é a imensa evasão de quadros da polícia. São péssimas condições de trabalhos, salários defasados e irrisórios. Chama-se excedentes de concursos, mas sempre acaba, ao longo do tempo, tendo insuficiência no preenchimento do quadro", revelou à Rádio CBN Vitória. Com a situação, dezenas de milhares de inquéritos foram acumulados, de acordo com Laterza.

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O presidente do Sindipol, Jorge Emílio Silva informa que dentre todos os policiais na ativa, 20% estão de licença médica, em razão da sobrecarga de trabalho, das péssimas condições estruturais das delegacias e do próprio estresse que envolve a profissão.

"O efetivo está comprometido. O que sobra para atender a sociedade, está em uma sobrecarga de trabalho. É uma polícia que deveria ser eficaz e cidadã, mas é precária. Costumo dizer que se fosse uma empresa privada, já estaria falida e com as portas fechadas", avalia.

Nomeações

O último concurso para investigador foi realizado em 1993. Um erro de cálculo dos resultados dessa seleção, por parte do Governo do Estado, gerou uma demanda judicial que se arrastou durante anos. Em última instância, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que todos os aprovados na ocasião fossem nomeados. Enquanto o último aprovado não assumir, o Estado não pode realizar novo concurso, segundo Jorge Emílio.

"Estão nomeando essas pessoas, entregando arma e colocando para trabalhar. Eles estavam trabalhando sem curso de formação, sem qualificação, sem estar preparado, o que obrigou a Polícia a fazer curso de formação. Então retiraram os policiais que estavam trabalhando sem preparo, para levar para academia e fazer o curso agora. Retirou do local do trabalho. Tem várias delegacias que estão sem policiais para trabalhar", esclareceu.

A Chefe da Polícia Civil, delegada Gracimere Gaviorno, admite o problema referente a delegados que acumulam mais de uma unidade, mas nega que o trabalho da instituição seja afetado por conta de baixo efetivo.

"Nós temos delegacias, sim, sem delegados titular, seja porque o número de procedimentos é baixo ou porque não temos realmente efetivo para compor os quadros imediatamente. O que tem sido feito para suprir essa necessidade passa pela nomeação do que já aconteceu e realocação desses policiais. Isso não tem prejudicado tanto as investigações. A Polícia Civil dá uma resposta muito grande a sociedade. O índice de resolutividade do Brasil é de 8%. No Estado é de 42% de resolutividade. Não posso dizer que a Polícia Civil presta um atendimento ruim e nem que as atividades da polícia esteja prejudicada. Ela da uma resposta muito boa a sociedade capixaba", afirmou.

'Um escrivão pode dar conta do recado', afirma chefe da Polícia Civil

Gracimere afirma que recentemente foram nomeados 113 delegados, 211 escrivães, 105 agentes de polícia, 25 médicos legista, 40 peritos papiloscópicos e 89 peritos criminais. Esses concursos foram anunciados em 2013. Ainda de acordo com ela, 375 investigadores foram nomeados. Eles fazem parte da turma de 1993 e que está sob judice. Na academia de polícia, 23 delegados e 24 investigadores passam por um curso de formação e devem ocupar unidades do interior do Estado.

Gracimere Gaviorno não descarta a realização de concursos públicos, apesar do decreto do governador Paulo Hartung, do início do ano, que pede a suspensão das seleções. Quanto as chamadas 'delegacias de um homem só', Gracimere justifica que apenas um escrivão pode sim dar conta do recado. Ela justifica que essas unidades não atendem os flagrantes, que são concentrados em Delegacias Regionais. Ainda de acordo com ela, as unidades distritais contam com o trabalho das delegacias especializadas.

"Um escrivão é capaz de dar conta dessa demanda. Não é apenas aquela delegacia distrital que está atuando e cuidando da sociedade daquele bairro. Existe muitas outras especializadas que cuidam desses bairros" afirmou.

Vale lembrar que uma Delegacia Distrital responde por diversos bairros, como é o caso da 3ª Delegacia de Polícia de Jucutuquara, que atende 19 comunidades. Além disso, são essas unidades que ficam responsáveis pelas investigações dos crimes que acontecem nesses locais, como roubos, furtos, ameaças, lesão corporal, denúncias do 181 e boletins de ocorrência.