Bombeiros tentam resgatar cachorros abandonados no Penedo Crédito: Vitor Jubini

O resgate de cachorros na pedra do Penedo nesta terça-feira (12) traz à tona a discussão de uma prática indevida registrada com frequência na Grande Vitória: o abandono e maus-tratos a animais. Segundo dados obtidos junto a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, em média, 35 chamados de ocorrências deste tipo foram recebidas, por mês, na Grande Vitória, em 2018.

O que muitos que praticam essa conduta não sabem é que podem responder criminalmente e pagar multa por essas práticas, consideradas ilegais. O professor mestre em direito constitucional e administrativo, Dalton Morais, explica que a Constituição estabelece o direito de todos ao meio-ambiente equilibrado e, a partir daí, algumas condutas devem ser seguidas pelo poder público.

Your browser does not support the audio element. Delegacia registrou 35 chamados de maus-tratos a animais por mês

“Cabendo isso ao poder público, cada esfera governamental, a união, estados ou municípios, vão produzir suas legislações para poder vedar essa conduta. E há duas esferas de vedação dessa conduta. Na esfera penal, que é criminal, e na esfera administrativa”, explicou.

O professor mestre em direito constitucional e administrativo, Dalton Morais, explica que a Constituição estabelece o direito de todos ao meio-ambiente equilibrado e, a partir daí, algumas condutas devem ser seguidas pelo poder público. Crédito: José Carlos Schaeffer

De acordo com o artigo 32 da Lei Federal 9605/98, praticar atos de maus-tratos a animais é crime, que pode levar de três meses a um ano de detenção, além de multa. As multas são aplicadas na esfera administrativa, em que cada poder - estadual ou municipal, pode definir de acordo com as políticas de repressão à essas condutas.

No Espírito Santo, a Lei Estadual 10967/19 estabelece que quem praticar maus-tratos ou abandonar animais pode pagar multa de R$ 342. No entanto, algumas legislações municipais estipulam um valor muito maior. Em Vitória, por exemplo, a lei 8.864/15 determina uma multa no valor de R$ 2000,00 para quem for flagrado abandonando animais domésticos nas ruas, podendo a multa, a critério da autoridade competente, ser convertida na participação em ações que promovam a proteção animal ou em eventos com este tema. Em caso de reincidência, o valor pode ser duplicado.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) recebe, em média, 35 chamados de ocorrências de maus-tratos e abandonos de animais por mês. Segundo o delegado Ludogério Ralf, a comunicação dos casos acontece por meio do registro de boletim de ocorrência, por Disque-denúncia e por ofícios enviados por ONGs, secretarias municipais e até mesmo do Ministério Público.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória , o delegado falou sobre o Núcleo de Proteção aos Animais, que atua dentro da própria delegacia e realiza o trabalho de acompanhamento dos casos comunicados.

“Nós vamos ver vários indicadores como sanitários, se tem presença de parasitas; avaliação física para ver se existe lesões aparentes; indicadores nutricionais para ver se o animal está nutrido, se tem água fresca; indicadores ambientais, o ambiente que este animal está confinado, a metragem para que ele circule confortavelmente, se existem vasilhames com a alimentação adequada, a temperatura que esse animal está. Isso tudo vai nos dizer se o animal está sendo maltratado ou não”, destacou.