Delegacia da Mulher volta a ser invadida em Vitória

Pela segunda vez em menos de duas semanas, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), em Vitória, foi invadida e furtada. O arrombamento foi descoberto na manhã desta terça-feira (9), quando servidores da unidade iniciaram o expediente. Este é o sexto caso de invasão a delegacias ou batalhões no Estado. Segundo o sindicato dos Policiais Civis do Estado, que acompanha os trabalhos dos peritos, foi levado um colete à prova de balas e dois aparelhos de TV. Para invadir a delegacia uma janela lateral foi arrombada. Quem invadiu a delegacia aproveitou para fazer um lanche que estava guardado na geladeira. A Delegacia da Mulher foi invadida no dia 29 de maio. Na ocasião, foram levados uma arma de fogo e objetos dos servidores.

Outros casos

Nesta segunda-feira (08), a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) foi invadida durante a madrugada, no bairro Jucutuquara, em Vitória. Três armas de uso da polícia e coletes à prova de balas foram roubados do local. A polícia não descarta a participação de uma organização criminosa por trás dos atos.

O superintendente de Polícia Especializada, José Darcy Arruda, informou que policiais chegaram para abrir a delegacia, às 7 horas, e notaram que a porta dos fundos estava arrombada. Algumas salas estavam reviradas e a grade do cartório estava cerrada. “Eles arrombaram as gavetas de todas as salas até encontrarem o armário onde estavam as armas”, destacou.

Entre os armamentos levados estavam uma metralhadora ponto 40 e uma escopeta calibre 12. Os sistemas de alarme e de videomonitoramento da unidade também foram cortados pelos criminosos. Arruda destacou que já possui informações sobre suspeitos, que serão presos em breve. “Temos informações, a inteligência da Policia Civil já está trabalhando. Tenho certeza que nós vamos dar uma resposta enérgica com relação a essas situações”, falou.

Arruda classifica os arrombamentos como ousados e não descarta a participação de policiais. “Não posso ser leviano a ponto de dizer que tem participação de policiais ou não. A verdade é que tudo será apurado. Se tiver participação, vão responder criminalmente e administrativamente também. Não posso descartar nada. A punição vai acontecer como se deve”, afirma.

O superintendente falou também que os casos podem estar ocorrendo como forma de retaliação. Isso porque, de acordo com ele, nos últimos anos as polícias Civil e Militar retiraram muitas armas das mãos dos criminosos. A unidade ficou fechada durante toda a manhã, enquanto a perícia criminal examinava o local.

Histórico

Dia 29 de maio

Na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) foi arrombada e uma arma chegou a ser levada. O criminoso tirou a grade de uma das janelas e entrou.

Dia 30 de maio

Um homem tentou furtar um televisor na sede do Batalhão da Polícia Militar de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. Ele foi preso e danificou o aparelho.

Dia 31 de maio

14 pistolas foram roubadas de dentro do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Carapina, na Serra. Um PM, que estava de plantão, foi detido e levado para o Quartel da corporação.

Dia 2 de junho