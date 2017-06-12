Delações da Lava Jato que citam Luiz Paulo já estão no MPF-ES

O ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) Crédito: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara

As delações da Odebrecht que citam o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) chegaram na Procuradoria da República no Espírito Santo. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), enviou o documento para a Justiça Federal no dia 22 de maio porque o ex-prefeito não tem foro privilegiado.

A documentação foi recebida no Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) no último dia 7 de junho e, 24 horas depois, foi distribuída internamente para um procurador da República. Caberá ao membro do MPF-ES decidir se pede a abertura de inquérito, a realização de diligências para obtenção de provas e se oferece ou não denúncia contra o ex-prefeito.

Na delação premiada da Odebrecht, os ex-executivos Sérgio Luiz Neves e Benedicto Barbosa da Silva Júnior, o BJ, relatam o pagamento de R$ 500 mil em vantagens indevidas, não contabilizadas, no âmbito das campanhas eleitorais dos anos de 2010 e 2012, em favor de Luiz Paulo Vellozo Lucas.

Segundo os delatores, as transações teriam sido implementadas por intermédio do Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, conhecido como o "Setor de Propina" da Odebrecht. O advogado de Luiz Paulo, Henrique Herkenhoff, disse que não pode comentar sobre documento porque ainda não teve acesso a ele. Sobre as delações, o advogado disse que as acusações não procedem e que todas as doações foram registradas.