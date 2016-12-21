Definição sobre uso da área do Parque Tecnológico de Goiabeira fica para 2017

A definição sobre o tamanho da área que será ocupada pelo Parque Tecnológico em Goiabeiras, Vitória, ficou para 2017. Nesta quarta-feira (21), foi realizada a última reunião deste ano do conselho do Plano Diretor Urbano (PDU), mas a votação que poderia tornar o terreno de 332 mil metros quadrados em área mista, para residências e empresas não entrou na pauta.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, o entendimento dos conselheiros foi de que o assunto precisa ser melhor debatido para depois ir para votação. “Sentimos a necessidade, por causa das dúvidas de como funciona o Parque Tecnológico, de marcar um seminário sobre o tema. Em janeiro, teremos esse encontro, com a participação da comunidade, para clarear ainda mais as propostas que temos para a área do Parque Tecnológico”, afirmou.

A prefeitura defende que a área do Parque Tecnológico seja utilizada apenas por empresas de tecnologia, laboratórios de pesquisa e universidades. Já alguns conselheiros do setor imobiliário defendem que 150 mil metros quadrados da área seja utilizada pela construção civil.

Segundo a secretária, o próximo encontro do conselho do PDU será no dia 18 de janeiro e o assunto pode entrar na pauta de votação. O Encontro da Cidade, que é a discussão final da lei, deve ser realizado em março. “Esse encontro precisa ser entendido por todos para que possamos votar nosso Plano Diretor com o melhor consenso e com uma redação que possa chegar no Encontro da Cidade bem madura. Não precisamos ter pressa na discussão do PDU, temos que buscar um modelo ideal para a cidade de Vitória”, disse.