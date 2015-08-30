Definição do julgamento do caso Alexandre Martins pode avançar pela noite de domingo

Atualizada às 20h14

O último dia do julgamento dos acusados de serem os mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho pode atingir 16 horas de trabalhos, entre fase de debate com defesa e acusação, a deliberação dos jurados e a sentença do juiz.

Estão nos bancos dos réus o coronel aposentado da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calu. Ouça as informações de Letícia Cardoso:

Your browser does not support the audio element. Flash 02 - Letícia Cardoso - Julgamento - 30-08-15.

O juiz Marcelo Soares Cunha deu início ao júri. Ele advertiu aos presentes que não será permitida qualquer tipo de manifestação durante o debate entre o Ministério Público e as defesas.

Antes de entrar para o salão do júri, Calu informou que está confiante em sua absolvição. O coronel da reserva, Walter Gomes Ferreira, chegou ao júri às 8h40. Ferreira e se emocionou ao ser questionado sobre o casamento do filho. Como já esperado, Ferreira informou que não conseguiu comparecer a cerimônia. O filho de Ferreira casou na noite deste sábado.

A nova expectativa, com o avanço da fase dos debates, entre réplica e tréplica de acusação e defesa, é que a definição da decisão dos jurados pode sair no início da madrugada desta segunda-feira. Ouça as informações de Patrícia Scalzer: