Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EM VILA VELHA

Definição do julgamento do caso Alexandre Martins pode avançar pela noite de domingo

O juiz Marcelo Soares Cunha deu início ao júri. Ele advertiu aos presentes que não será permitida qualquer tipo de manifestação durante o debate entre o Ministério Público e as defesas

Publicado em 30 de Agosto de 2015 às 13:06

Publicado em 

30 ago 2015 às 13:06
Atualizada às 20h14
O último dia do julgamento dos acusados de serem os mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho pode atingir 16 horas de trabalhos, entre fase de debate com defesa e acusação, a deliberação dos jurados e a sentença do juiz.
Estão nos bancos dos réus o coronel aposentado da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calu. Ouça as informações de Letícia Cardoso:
Flash 02 - Letícia Cardoso - Julgamento - 30-08-15.
O juiz Marcelo Soares Cunha deu início ao júri. Ele advertiu aos presentes que não será permitida qualquer tipo de manifestação durante o debate entre o Ministério Público e as defesas.
Antes de entrar para o salão do júri, Calu informou que está confiante em sua absolvição. O coronel da reserva, Walter Gomes Ferreira, chegou ao júri às 8h40. Ferreira e se emocionou ao ser questionado sobre o casamento do filho. Como já esperado, Ferreira informou que não conseguiu comparecer a cerimônia. O filho de Ferreira casou na noite deste sábado. 
A nova expectativa, com o avanço da fase dos debates, entre réplica e tréplica de acusação e defesa, é que a definição da decisão dos jurados pode sair no início da madrugada desta segunda-feira. Ouça as informações de Patrícia Scalzer:
Patricia Scalzer - Julgamento - 30-08-15.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Sede do STF, em Brasília
STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável
Cartórios - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados