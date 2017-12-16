Chegar perto do mar e sentir as ondas sempre foi uma coisa muito comum para a aposentada Mara Martins, de 50 anos. A moradora do Centro de Vila Velha gostava muito de pescaria e perdeu as contas de quantas vezes teve o mar como o melhor amigo.

Mas essa proximidade deixou de ser rotina há alguns anos, quando Mara Martins teve complicações com uma hérnia de disco e começou a usar uma cadeira de rodas para se locomover. O mar só voltou a fazer parte da rotina da aposentada quando ela descobriu o projeto Praia Legal, que tem como principal objetivo promover a inclusão social das pessoas com deficiência por meio da acessibilidade às praias.

Deficientes ganham mais cadeiras para o banho de mar, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Assim como aconteceu com Mara Martins, outras dezenas de cadeirantes estão tendo oportunidade de tomar banho de mar monitorado na Curva da Sereia, que fica próxima do Clube Libanês, na Praia da Costa, em Vila Velha.

"Não só para mim, mas como para todo mundo que frequenta. É uma socialização. A gente se socializa com a comunidade. Acho muito importante. Também é um projeto para incluir a gente na sociedade, porque a sociedade ainda nos exclui muito", disse a cadeirante Mara Martins.

A aposentada Mara Martins, de blusa azul, é uma das cadeirantes que faz parte do projeto Praia Legal Crédito: Eduardo Dias

Sempre sob os cuidados de guarda vidas, os banhos acontecem graças à criação de uma cadeira adaptada, com rodas maiores e que podem ser banhadas com água salgada. Na manhã deste sábado (16), o projeto organizou uma cerimônia para celebrar a chegada de 12 novas cadeiras.

Segundo a secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Pereira Simões Lima, a tendência é que a procura pelo projeto fique ainda maior no Verão. "No Verão, chega a dar um pico de 200 pessoas para atender no final de semana", disse a secretária.

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O projeto Praia Legal vai funcionar de terça-feira ao domingo, de 8h às 17h, durante todo o Verão. Os dias de segunda-feira serão destinados à manutenção das cadeiras e não terão atividades. Cadeirantes de todas as cidades podem fazer parte do projeto, que não precisa de nenhuma inscrição prévia.