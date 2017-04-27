A defesa do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, José Carlos Gratz, aproveitou a audiência de custódia na Justiça Federal, na tarde desta quinta-feira (27), para pedir a redução da pena dele em 1 ano e 7 meses. Advogados da OAB-ES também solicitaram que o ex-chefe de gabinete de José Ignácio, Rodrigo Stefenoni, seja transferido para uma cela especial ou para prisão domiciliar. Raimundo Benedito de Souza Filho, o Bené, também participou da audiência de custódia.

Your browser does not support the audio element. defesas de Gratz e Stefenoni pedem redução de pena e cela especial

Bené é o ex-tesoureiro de campanha do ex-governador José Ignácio Ferreira. Os três foram presos pela Polícia Federal no dia anterior à audiência, condenados por peculato – desvio de dinheiro público – e lavagem de dinheiro. O trio nega as acusações.

De acordo com um dos advogado de defesa de Gratz, Carlos Pagiola, o pedido feito pelo cliente é para que a pena de sete anos seja reduzida, já que em 2003, Gratz ficou preso durante um ano e sete meses. Se esse tempo de prisão for descontado da condenação, o ex-presidente da Assembleia poderia cumprir o restante da pena em liberdade.

“A lei prevê que eventualmente ele ficando em prisão preventiva, quer nesse processo ou em outro, seja abatido ao tempo da pena que está executada. No caso dos sete anos, iríamos abater cerca de dois anos de quando ele ficou preventivamente encarcerado”, explicou.

Já o representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Eduardo Sarlo, pediu que Stefenoni fosse transferido para uma cela especial ou que seja concedida prisão domiciliar, já que ele tem curso superior. “A OAB entende que está havendo uma violação do Estatuto, pois o artigo 7º prevê que só após o trânsito em julgado da ação penal que o advogado poderia ser submetido a um cárcere privado como esse. No nosso entendimento, esse caso se trata de um regime de pena em caráter provisório, por isso, ele deveria ser submetido a uma sala de estado maior. Como no Estado não temos cela especial, ele deveria ser submetido ao regime domiciliar”

Os pedidos não foram analisados pelo juiz, que os encaminhou para a Justiça Estadual. A audiência durou cerca de uma hora e os detentos foram encaminhados para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, no Complexo do Xuri.