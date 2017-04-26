A defesa do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), José Carlos Gratz, entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na Justiça Federal do Espírito Santo para conseguir a liberdade de Gratz. O ex-presidente da Ales foi preso na manhã desta quarta-feira (26), juntamente com o ex-tesoureiro de campanha do ex-governador José Inácio, Raimundo Benedito de Souza Filho, o Bené, e o ex-chefe de gabinete de Ignácio, Rodrigo Stefenoni.

Your browser does not support the audio element. Defesa de Gratz entra com recurso contra prisão

As prisões foram autorizadas pelo juiz Federal substituto da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, Victor Berger Coelho. Rodrigo e Gratz foram condenados por peculato, com penas de 4 anos e 6 meses de reclusão para Rodrigo e 7 anos de reclusão para Gratz, ambas em regime inicial semiaberto. Já Raimundo Benedito foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, V, da Lei 9.613) à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, também em regime inicial semiaberto.

De acordo com um dos advogado de defesa de Gratz, Carlos Pagiola, o pedido feito ao juiz Victor Berger Coelho é para que a pena de sete anos seja reduzida, já que em 2003, Gratz ficou preso durante um ano e sete meses. Se esse tempo de prisão for descontado da condenação, o ex-presidente da Assembleia poderia cumprir o restante da pena em liberdade.

“Hoje fiz um pedido ao juiz para que fizesse a diminuição da pena com base no que o José Carlos Gratz já cumpriu em 2003, de um processo que ele foi absolvido e extinto. Com a diminuição da pena, ao nosso ver, implicaria em cumprimento da pena imposta”, afirmou.

Paralelo a esse pedido no Estado, a defesa também entrou com recurso no STJ e no Tribunal Regional Federal (TRF-RJ), pedindo a suspensão da decisão, por acreditar que o processo tem irregularidades, como pena excessiva. A defesa de Stefenoni e Bené informou à reportagem que analisa como ingressar com recurso.