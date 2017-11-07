Defesa de coronel Ferreira entra com habeas corpus no STJ

A defesa do coronel Walter Gomes Ferreira já apresentou um pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. A informação é do advogado Rafael Almeida, que representa o condenado pelo mando do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Ferreira está preso no quartel da Polícia Militar, em Vitória.

O mandado de prisão para Ferreira foi expedido pelo Tribunal de Justiça no dia 11 de outubro, após os recursos apresentados pelo militar não terem sido aceitos pela Primeira Câmara Criminal, por unanimidade. O coronel se apresentou à polícia na última segunda-feira (6).

Segundo o advogado Rafael Almeida, não há previsão para que o STJ julgue o pedido de habeas corpus feito pela defesa. “Nós impetramos um habeas corpus no STJ e estamos aguardando tão somente o julgamento. O tribunal vai decidir ainda se será o caso de regime semiaberto ou aberto.”

O advogado Alexandre Martins, que é pai do juiz Alexandre, disse que a prisão de Ferreira não significa um alívio. Ele também afirmou que a prisão levou muito tempo para acontecer, mas que ela é uma resposta para o crime.

O pai do juiz assassinado também relatou que a prisão de Ferreira não é motivo de para que ele fique satisfeito. “Não me traz satisfação porque satisfação seria o meu filho não ter morrido. A prisão dele não vai trazer o meu filho de volta, mas vai dar, ao menos, a sensação de que o crime não ficou impune.”

O pai do juiz Alexandre também criticou a demora para que o juiz aposentado Antônio Leopoldo, apontado como um dos mandantes do crime, seja julgado. Ele disse que a morosidade do caso representa a impunidade para a sociedade e que a defesa de Leopoldo apresenta recurso para protelar o julgamento.

O advogado que representa Leopoldo, Fabrício Campos, nega que a defesa tente postergar uma decisão. “A morosidade não é provocada pela defesa. A demora fica a cargo exclusivo dos órgãos que realizam o julgamento. Agora, diante de situação de nulidade, de ilegalidade flagrantes, é óbvio que a defesa não pode ficar silente.”