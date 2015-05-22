LETÍCIA CARDOSO

GAZETA ONLINEA defesa do empresário e ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, entrou com uma liminar no Tribunal de Justiça do Espírito Santo pedindo a exclusão de uma testemunha e a reinclusão de outra no processo do júri dos acusados de serem os mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Calu é apontando como um dos mandantes do crime. Na mesma liminar eles pedem a suspensão do julgamento, marcado para a próxima segunda-feira (25), caso os pedidos não forem acatados pela Justiça.

Your browser does not support the audio element. Defesa de Calu pede exclusão de juiz como testemunha do caso Alexandre

O advogado de Cláudio Luiz Andrade Baptista pediu a exclusão do juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos do rol de testemunhas de acusação, arroladas pelo Ministério Público Estadual. Segundo Leonardo Gagno, o juiz Carlos Eduardo é impedido pela Lei Orgânica da Magistratura de testemunhar no processo, por ele ter atuado diretamente no caso em um primeiro momento.

Já o segundo pedido da defesa é pela reinclusão da testemunha Antônio Franklin Cunha, que foi suspensa pelo juiz responsável pela condução do júri, Marcelo Soares Cunha.

O magistrado alegou que Antônio Franklin, que é advogado, não pode participar como testemunha, pelo fato dele ter atuado como assistente de acusação no processo. Para a defesa, o testemunho do advogado é imprescindível já que ele não concorda com a tese de crime de mando.