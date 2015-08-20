A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) concedeu, por unanimidade, habeas corpus garantindo a presença do advogado Antônio Franklin Cunha como testemunha do empresário Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, no julgamento do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro, marcado para a próxima segunda-feira (24). Franklin já atuou neste processo como assistente de acusação. No entanto, o advogado acreditaria atualmente que a morte do juiz ocorreu por crime de latrocínio – roubo seguido de homicídio.

Calú é um dos acusados pelo Ministério Público Estadual (MPES) de ser o mandante do assassinato do juiz. O outro réu deste júri popular é o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira. O julgamento será no Cineteatro da Universidade de Vila Velha (UVV).

Your browser does not support the audio element. Defesa de Calú garante testemunho de advogado que foi assistente de acusação no processo do assassinato de juiz

O habeas corpus foi proferido na tarde desta quarta-feira (19), pelo desembargador Wilian Silva, relator do processo. Neste mesmo processo ele negou um aditamento em que os advogados do ex-policial solicitavam que o juiz Carlos Eduardo Lemos não fosse ouvido em hipótese alguma como testemunha de acusação.

Desta forma, atendendo ao principio da isonomia, o relator do caso garantiu que tanto o juiz Carlos Eduardo Lemos, arrolado pelo Ministério Público (MP), quanto o advogado Antonio Franklin Cunha, arrolado pela defesa de Calú, possam ser ouvidos ouvidos no júri popular.