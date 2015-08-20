A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) concedeu, por unanimidade, habeas corpus garantindo a presença do advogado Antônio Franklin Cunha como testemunha do empresário Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, no julgamento do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro, marcado para a próxima segunda-feira (24). Franklin já atuou neste processo como assistente de acusação. No entanto, o advogado acreditaria atualmente que a morte do juiz ocorreu por crime de latrocínio – roubo seguido de homicídio.
Calú é um dos acusados pelo Ministério Público Estadual (MPES) de ser o mandante do assassinato do juiz. O outro réu deste júri popular é o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira. O julgamento será no Cineteatro da Universidade de Vila Velha (UVV).
Defesa de Calú garante testemunho de advogado que foi assistente de acusação no processo do assassinato de juiz
O habeas corpus foi proferido na tarde desta quarta-feira (19), pelo desembargador Wilian Silva, relator do processo. Neste mesmo processo ele negou um aditamento em que os advogados do ex-policial solicitavam que o juiz Carlos Eduardo Lemos não fosse ouvido em hipótese alguma como testemunha de acusação.
Desta forma, atendendo ao principio da isonomia, o relator do caso garantiu que tanto o juiz Carlos Eduardo Lemos, arrolado pelo Ministério Público (MP), quanto o advogado Antonio Franklin Cunha, arrolado pela defesa de Calú, possam ser ouvidos ouvidos no júri popular.
Em seu voto, o desembargador Wilian Silva alegou tomar uma decisão técnica e esclareceu que as testemunhas a serem ouvidas pelo júri devem ser analisadas pelo juiz que preside o júri. Contudo, ele ponderou que a partir do momento em que a acusação conseguiu arrolar o juiz Carlos Eduardo Lemos como testemunha, por isonomia deve-se garantir, também, o direito do depoimento do advogado Antonio Franklin.