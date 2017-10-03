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CASO MILENA GOTARDI

Defesa de Bruno Broetto pede revogação da prisão

De acordo com o advogado Leonardo Rocha de Souza, Bruno não teve participação no crime e as provas que estão no inquérito sobre seu cliente não suficientes para mantê-lo na prisão

Publicado em 03 de Outubro de 2017 às 19:15

Publicado em 

03 out 2017 às 19:15
A defesa de Bruno Broetto, preso no dia 16 de setembro por suspeita de envolvimento na morte da médica Milena Gottardi, entrou na Justiça com pedido de revogação da prisão temporária. De acordo com o advogado Leonardo Rocha de Souza, Bruno não teve participação no crime e as provas que estão no inquérito sobre seu cliente não suficientes para mantê-lo na prisão.
Bruno foi preso dois dias depois que Milena foi baleada no estacionamento do Hospital Universitário (Hucam). No mesmo dia, Dionathas Alves Vieira também foi preso e confessou que atirou na médica. De acordo com as investigações, Bruno, que é cunhado de Dionathas, ficou encarregado de roubar a moto utilizada no crime, uma CB 300 vermelha. Segundo a polícia, ele tinha conhecimento de que a moto seria utilizada na realização de um crime.
Porém, de acordo com o advogado, Bruno não sabia que a moto seria utilizada para matar Milena. “Segundo ele me disse, e ele afirma isso desde o dia que foi preso, ele não sabia que a moto ia ser utilizada pelo cunhado dele para ceifar a vida da médica, infelizmente. Ele não sabia”, contou.
Para o advogado Leonardo Rocha, Bruno só deve ser preso caso a Justiça entenda que ele realmente participou do crime. “No Estado de Direito não se presume a culpa, se presume a inocência, se ele está negando, vamos acreditar na inocência dele. Se o Estado, através da polícia, do Ministério Público, provar a culpa dele, ele vai ser condenado e aí sim, após a condenação, após a culpa formada é que ele vai poder ficar preso”, relatou.
A defesa de Bruno acredita que o pedido será analisado pelo juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, em até cinco dias. Se houver a negativa da solicitação, Leonardo vai entrar com um Habeas Corpus no Tribunal de Justiça.

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