A chuva que atinge várias regiões do Espírito Santo desde o último final de semana continua causando estragos em vários municípios. De acordo com a Defesa Civil Estadual, nas últimas horas houve registro de queda de muros e deslizamento de rochas em cidades do Estado.
Vila Velha foi o município da Grande Vitória onde mais choveu nas últimas 24 horas, onde o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) registrou 66 mm de chuva, porém, não foram registradas ocorrência no município.
Defesa civil registra queda de muros e deslizamento de rochas em cidades do Estado
Em Vitória, onde choveu 58 mm, uma rocha rolou e atingiu uma casa no Bairro da Penha, mas ninguém ficou ferido. A Defesa Civil também registrou queda de muro no bairro Moscoso e Morro do Cabral.
Na Serra, a estrutura de uma residência desabou, mas como ela estava interditada, não havia moradores. Em Nova Almeida um muro caiu e em Feu Rosa houve um deslizamento de talude. Em Cariacica, a estrutura de uma casa em construção desabou parcialmente no bairro Aparecida. Em Castelo Branco e em Flexal 2 muros desabaram.
Mapeamento de área de riscos
De acordo com o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Fabiano Bonno, o Espírito Santo é o primeiro estado do país com 100% de mapeamento de áreas de risco, por isso, as Defesas Civis Municipais conseguem atender as demandas de forma mais eficiente. “Não conseguimos evitar que o desastre aconteça, com excesso de chuva, não tem como evitar, mas conseguimos minimizar os efeitos desse desastre”, disse.
O coronel destacou que os estragos causados pelas chuvas foram pequenos, diante do agravamento da seca no Estado. Porém, Bonno ressaltou que o solo está muito encharcado, por isso, qualquer rachadura em residências ou barrancos deve ser avaliada pela Defesa Civil. O acionamento pode ser feito pelo telefone 190.
Desde o último sábado (12), 170 pessoas tiveram que deixar suas residências em todo Estado por conta das chuvas. Os municípios mais afetados são Viana, Fundão e Cachoeiro de Itapemirim.