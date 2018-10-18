O período de outubro a janeiro, meses de fortes chuvas, é o que mais preocupa a Defesa Civil Estadual, que opera de modo integrado com as coordenações municipais. Os responsáveis por cada área, além dos meios tradicionais, utilizam as redes sociais para alertar moradores sobre o risco de enchentes, deslizamentos de terra e outras tragédias naturais.
Muita gente mora em áreas de risco. Uma reportagem da rádio CBN Vitória mostrou que quase 30 mil pessoas residem em regiões do tipo na Grande Vitória. O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo, Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, garante que as equipes trabalham o ano inteiro se planejando para diminuir os impactos caso haja uma tragédia como as fortes chuvas de 2013.
As defesas civis atuam junto com outros órgãos, como a Secretaria de Assistência Social e o Incaper. Atualmente, a Defesa Civil Nacional envia SMS para os moradores que cadastraram o telefone quando há algum alerta, mas os coordenadores municipais também usam grupos nas redes sociais para fazer essa comunicação. "Eles vão à comunidade para avisar os moradores e também mantém contato com grupos virtuais para fazer esse alerta".
Defesa Civil detalha como será monitoramento para fortes chuvas no ES
Coronel Cerqueira também relata que a Defesa Civil acompanha constantemente o monitoramento dos serviços de meteorologia e que as previsões, até então, não apontam para grandes desastres. "Não tem nada falando que vai estar fora da normalidade, como aconteceu em outros anos, como 2013, 2015 e 2016. Mas quando a gente fala de tempo, tem que se preparar porque tem um caráter de imprevisibilidade muito grande", pondera.
A Defesa Civil Estadual disponibiliza um telefone de plantão: (27) 3194-3652. No site do órgão, também há uma lista com os contatos de plantão dos coordenadores regionais e municipais.