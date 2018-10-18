Rua Emygdio Ferreira Sacramento, em Aribiri Crédito: Eduardo Dias

O período de outubro a janeiro, meses de fortes chuvas, é o que mais preocupa a Defesa Civil Estadual, que opera de modo integrado com as coordenações municipais. Os responsáveis por cada área, além dos meios tradicionais, utilizam as redes sociais para alertar moradores sobre o risco de enchentes, deslizamentos de terra e outras tragédias naturais.

Muita gente mora em áreas de risco. Uma reportagem da rádio CBN Vitória mostrou que quase 30 mil pessoas residem em regiões do tipo na Grande Vitória. O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo, Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, garante que as equipes trabalham o ano inteiro se planejando para diminuir os impactos caso haja uma tragédia como as fortes chuvas de 2013.

As defesas civis atuam junto com outros órgãos, como a Secretaria de Assistência Social e o Incaper. Atualmente, a Defesa Civil Nacional envia SMS para os moradores que cadastraram o telefone quando há algum alerta, mas os coordenadores municipais também usam grupos nas redes sociais para fazer essa comunicação. "Eles vão à comunidade para avisar os moradores e também mantém contato com grupos virtuais para fazer esse alerta".

Your browser does not support the audio element. Defesa Civil detalha como será monitoramento para fortes chuvas no ES

Coronel Cerqueira também relata que a Defesa Civil acompanha constantemente o monitoramento dos serviços de meteorologia e que as previsões, até então, não apontam para grandes desastres. "Não tem nada falando que vai estar fora da normalidade, como aconteceu em outros anos, como 2013, 2015 e 2016. Mas quando a gente fala de tempo, tem que se preparar porque tem um caráter de imprevisibilidade muito grande", pondera.