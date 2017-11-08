Defensoria recomenda pagamento de auxílio a moradores de São Mateus

Eliane Balke é pescadora de São Mateus Crédito: Caíque Verli

Uma recomendação conjunta da Defensoria Pública do Espírito Santo e a Defensoria Pública da União deu um prazo de cinco dias para que a Fundação Renova comece a pagar o auxílio emergencial a todos os atingidos pela lama da Samarco em São Mateus, litoral Norte do Estado.

A recomendação, publicada nesta terça-feira (07), também inclui o pedido de pagamento retroativo do auxílio emergencial que deveriam ser pagos nos últimos dois anos, desde que a barragem da mineradora Samarco se rompeu em Mariana.

No dia 31 de março deste ano, todo o litoral Norte do Estado foi declarado como área atingida pela tragédia. O auxílio emergencial equivale a um salário mínimo mais 20% para cada dependente e uma cesta básica. Porém, segundo a Defensoria Pública do Estado, a Renova propôs o pagamento de um auxílio menor para os atingidos em São Mateus, o que não foi aceito.

A defensora pública do Estado, Mariana Sobral, diz que, se a Renova não cumprir o determinado dentro do prazo, a Defensoria vai entrar com uma ação na Justiça por descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Samarco, os governos do Espírito Santo e Minas Gerais e a União.

"Após mais de seis meses de mora (demora), a Fundação Renova apresentou uma proposta em que ela pagaria um valor diferenciado aos atingidos de São Mateus. Essa proposta prevê o pagamento de 20% do salário mínimo mais uma cesta básica. As empresas assinaram um termo de ajustamento de conduta criando programas. Dentro desse termo, não existe um programa que abarque esse pagamento menor do que o auxílio emergencial", afirma a defensora.

As principais fontes de renda das comunidades de São Mateus que lutam pelo auxilio são o turismo, a pesca e a cata de caranguejo. Mais de 600 pessoas estão cadastradas entre os atingidos, mas ainda não recebem o auxílio. A pescadora Eliane Balke é uma das atingidas. Sem receber o auxílio, ela depende de ajuda da comunidade para se sustentar e conta que seus quatro filhos tiveram que se mudar para casa de familiares.

"É muito triste, é muito triste mesmo. Mas a gente procura explicar a situação. A gente não tem uma perspectiva de quando isso vai passar. É muito triste isso", lamenta.

Por nota, a Fundação Renova disse que realizou um levantamento para apontar os impactos causados pelo rompimento da barragem, que foi finalizado setembro. A partir desses dados, a Renova afirmou que está finalizando um plano integrado de atendimento às comunidades, que será apresentado em novembro.

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