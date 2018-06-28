Defensoria Pública Crédito: Patrícia Scalzer

Um relatório apresentado pela Defensoria Pública Estadual nesta quinta-feira (28) aponta uma série de irregularidades encontradas nos últimos cinco anos no sistema penitenciário capixaba. O documento relata casos de tortura, maus-tratos, superlotação, redução na quantidade das refeições e omissão com presos doentes.

Your browser does not support the audio element. Defensoria Pública relata tortura e maus-tratos nos presídios do ES

De acordo com Roberta Ferraz, coordenadora criminal da execução penal da Defensoria Pública, em 2007, o sistema prisional capixaba passou por uma reestruturação, porém, ela não ocorreu em todas as unidades. Roberta destacou que nos últimos anos a segurança e a disciplina nas unidades prisionais ganharam destaque, mas que o restante foi negligenciado.

Um dos exemplos é a refeição. Segundo ela, o almoço e a janta tiveram redução de 700g para 600g. “Os presos têm reclamado muito. Eles dizem que têm sentido fome”, afirmou.

Atualmente, o Estado tem 21.800 detentos, incluindo os presos provisórios. De acordo com a defensora, outra irregularidade evidenciada pela Defensoria Pública é a possível omissão com presos doentes. Nos últimos dois anos, 10 presos morreram e a informação é de que eles demoraram para receber os cuidados médicos.

“Há 10 casos de pessoas que morreram depois de passarem mal dentro do sistema. Os presos relatam que esses detentos pediram ajuda por três dias e só depois foram para o hospital, morrendo logo depois”, contou.

Os casos de agressão por parte de agentes penitenciários e diretores de unidades prisionais também estão registrados no relatório elaborado pelo Núcleo de Execução Penal (NEPE), que tem 70 página.

“Há uma série de relatos dos internos para a defensoria de supostos atos de tortura, agressão e de abuso, principalmente no uso de armamento menos letais, como gás de pimenta, bomba de gás lacrimogêneo e balas de borracha”, disse Roberta.

O relatório produzido pela será entregue para o Governo do Estado, Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça.

SEJUS

O secretário de Estado da Justiça, Walace Pontes, destacou que toda denúncia que chega à Sejus tem uma apuração. “A secretaria não compactua com casos de tortura ou maus-tratos”, contou.

O secretário admitiu que o sistema prisional está superlotado, com taxa de ocupação de 157%, mas salientou que ações estão sendo feitas para reduzir esses números. “Temos a ampliação das audiências de custódia para cidades do interior. Além disso, o governo planeja a construção de novas unidades prisionais”.