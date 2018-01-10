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Grande Vitória

Defensoria pública relata casos de tortura policial contra presos

Foram relatados casos de agressões físicas como espancamentos, sufocamentos com sacola plástica, choques e ferimentos com armas letais

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 19:57

Publicado em 

10 jan 2018 às 19:57
A Defensoria Pública do Espírito Santo divulgou, nesta quarta-feira (10), um relatório a respeito de torturas praticadas por policiais durante prisões. Segundo o documento, durante audiências de custódia foram relatadas 112 denúncias de tortura na Grande Vitória entre julho de 2015 e abril de 2016. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, Vivian Almeida, esse número triplicou entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017.
Foram relatados casos de agressões físicas como espancamentos, sufocamentos com sacola plástica, choques e ferimentos com armas letais. Também houve casos de torturas psicológicas, como humilhações, ameaças de estupro, de morte e de perseguição.
Defensoria pública denuncia casos de tortura policial contra presos
De acordo com a defensora pública Vivian Almeida, será produzido um relatório que compreende as audiências de custódia realizadas entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017. “Nós já notamos que os números praticamente triplicaram, em dados ainda não consolidados e que farão parte de um novo relatório. Isso demonstra que precisamos nos debruçar sobre essa temática e empreender esforços para que essa realidade se modifique.”
Segundo Vivian Almeida, 13 policiais foram denunciados por mais de uma pessoa durante as audiências de custódia como autores de torturas. O relatório da Defensoria Pública também aponta que, apesar de os relatos apontarem que a agressão física é o tipo mais frequente de violência policial, a realização de exame de corpo de delito na vítima ocorreu em apenas 67,86% dos casos. Em 20,54%, a realização do exame não foi informada, enquanto em 11,61% não foi executada.
Por meio de nota, As polícias Civil e Militar informaram que receberam o relatório da Defensoria Pública, que possui caráter informativo, e ressalta que apurações internas já estavam em curso por meio de suas Corregedorias. As instituições também ressaltaram que repudiam qualquer ato de transgressão ou desvio de conduta

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