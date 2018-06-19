Defensoria Pública entra na Justiça para manter famílias no Majestic

Ocupação do Hotel Majestic Crédito: Patrícia Scalzer

A Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) entrou com um pedido na Justiça nesta terça-feira (19) para tentar impedir que as famílias que estão no antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória, sejam retiradas do local. Nesta terça

, de 48 horas, para que as 15 famílias que estão na ocupação deixem o local.

O defensor público Vinicius Lamego, do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, solicitou ao juiz responsável pelo caso a revogação da liminar e pediu que o Estado preste assistência às famílias até que elas sejam encaminhadas para programas de habitação.

“Pedimos alternativamente, caso não seja possível manter as pessoas, que o juiz determine que o Estado preste assistência às famílias e que o cumprimento se dê de forma a respeitar a dignidade da pessoas pelo batalhão especializado para cumprir esse tipo de decisão”, destacou.

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Até às 20h desta terça, a solicitação não tinha sido apreciada pelo magistrado. O pedido de reintegração de posse foi feito pela Procuradoria Geral do Estado, já que o imóvel é de propriedade do Governo Estadual.

Por nota, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou que o prédio do antigo Hotel Majestic está ocupado irregularmente desde o dia 18 de abril. Disse também que as ações para cumprimento da liminar estão sendo conduzidas pela Justiça. Contudo, a Seger tem destacado a prioridade de buscar o convencimento das pessoas sobre a situação precária do prédio e os perigos que ele apresenta.