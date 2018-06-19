A Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) entrou com um pedido na Justiça nesta terça-feira (19) para tentar impedir que as famílias que estão no antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória, sejam retiradas do local. Nesta terça
, de 48 horas, para que as 15 famílias que estão na ocupação deixem o local.
O defensor público Vinicius Lamego, do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, solicitou ao juiz responsável pelo caso a revogação da liminar e pediu que o Estado preste assistência às famílias até que elas sejam encaminhadas para programas de habitação.
“Pedimos alternativamente, caso não seja possível manter as pessoas, que o juiz determine que o Estado preste assistência às famílias e que o cumprimento se dê de forma a respeitar a dignidade da pessoas pelo batalhão especializado para cumprir esse tipo de decisão”, destacou.
Defensoria Pública entra na Justiça para manter famílias no Majestic
Até às 20h desta terça, a solicitação não tinha sido apreciada pelo magistrado. O pedido de reintegração de posse foi feito pela Procuradoria Geral do Estado, já que o imóvel é de propriedade do Governo Estadual.
Por nota, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou que o prédio do antigo Hotel Majestic está ocupado irregularmente desde o dia 18 de abril. Disse também que as ações para cumprimento da liminar estão sendo conduzidas pela Justiça. Contudo, a Seger tem destacado a prioridade de buscar o convencimento das pessoas sobre a situação precária do prédio e os perigos que ele apresenta.
Nesta segunda-feira (19), quando a reportagem da Rádio CBN Vitória esteve na ocupação, os moradores afirmaram que não iriam deixar o local, pois, não têm para onde ir.