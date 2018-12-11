Defensoria Pública do ES cria núcleo de defesa dos direitos da mulher

Defensoria Pública do Estado Crédito: Divulgação

O Espírito Santo é o 5º Estado do Brasil onde mais se matam mulheres, de acordo com o Atlas da Violência 2017. Em muitos casos, essas vítimas de feminicídio não tiveram a oportunidade de pedir ajuda. Pensando nessas mulheres, que podem romper o ciclo de violência e preservar a vida, a Defensoria Pública do Espírito Santo criou o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, o Nudem.

Com o núcleo, as mulheres vítimas de violência terão atendimento jurídico especializado para as demandas judiciais como pensão alimentícia e guarda de filhos. De acordo com a defensora pública Gabriela Larrosa, a criação do Nudem vai evitar a “peregrinação” das mulheres vítimas de violência doméstica, que atualmente precisam ir a vários órgãos para sanar dúvidas e terem acesso aos direitos.

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“Precisamos de defensoras públicas que tenham conhecimento do tema, que saibam para onde encaminhar e fazer contato com a rede de serviço da mulher. Esse núcleo veio para especializar o atendimento, por causa da complexidade desse atendimento”, salientou.

A defensora pública explicou que o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica são feitas nos Centros de Referência Especializado no Atendimento à Mulher de cada município. No local, além da ajuda jurídica, a vítima recebe apoio social e psicológico.

De acordo com Larrosa, buscar ajuda apenas na delegacia não é suficiente para romper esse ciclo de violência, por isso, o Nudem se torna peça chave para orientar as vítimas.

“A violência doméstica familiar não é só um caso de Direito Penal, pelo contrário, ela é tão complexa que o Direito não dá conta de resolver. É importante que a mulher faça a denúncia, mas é importante também ela saber que existem outros mecanismos, outras políticas que ela pode recorrer para romper o ciclo de violência”, contou.

A defensora pública destacou que as mulheres que não têm coragem de denunciar o parceiro agressor também podem e devem, buscar ajuda no Centro de Referência Especializado no Atendimento à Mulher

“Lá ela vai receber todo apoio psicossocial. Às vezes, essa mulher precisa de um acompanhamento, de um fortalecimento para conseguir denunciar. Esses Centros de Referência estão abertos independentemente da mulher fazer ou não a ocorrência”.