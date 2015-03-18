Defensoria Pública: 30% de liminares que obrigam internação em leitos e UTIs são cumpridas com longos atrasos

“Ela ficou em coma no dia 10. Aí sete dias depois que eles vieram e falaram conosco que ela precisava ser transferida, porque o caso dela estava se agravando, e lá era um hospital que não tinha recurso para ela, devido à idade. Eles falaram que estavam tentando na Central de Vagas, mas não estavam conseguindo vaga para ela. Nesse meio tempo, a vida dela só foi piorando. Eu acho que se tivessem avisado a gente antes, a gente teria corrido e nada disso teria acontecido”, disse à Rádio CBN Vitória.Ação judicialDiante disso, a família de dona Nair procurou a Defensoria Pública e a Justiça. Um dia depois, às 5 horas, o juiz determinou que o Estado concedesse a vaga. Mas ela só foi liberada, de fato, às 14 horas. E ela não é a única. Pelo menos três em cada dez decisões judiciais envolvendo liberação de leitos ou vagas de UTI nos hospitais do Estado tem atraso no cumprimento, segundo o coordenador Cível da Defensoria Pública Estadual, Fábio Bittencourt. E é durante esse tempo de espera que as vidas são colocadas em risco, enquanto o paciente espera.Bittencourt frisou que quando a falta de vagas se torna uma demanda judicial, traz uma despesa muito grande para o Estado, o que ocasiona a falta de recursos para o próximo paciente. Em uma ação de saúde, são contabilizados os custos do processo e a compra do medicamento, do leito ou da vaga de UTI no setor privado, que chega a ser cinco vezes mais caro. Por isso, ele defende que o que falta é aplicar melhor a verba da saúde, com uma melhor gestão.“Hoje, mesmo com as decisões judiciais liminares, o Estado acaba atrasando no fornecimento da prestação médica. Já está se tornando rotineiro a gente entrar com a ação, o juiz dá a liminar e o Estado não cumprir aquela liminar. Esse não cumprimento acarreta multa diária, que também é suportada pelos sofres públicos, e então se cria um ciclo vicioso de despesas e um atendimento que custaria para o Estado, pelas vias normais R$ 1,5 mil, por exemplo, acaba indo para R$ 50 mil por conta do disparo do Judiciário para resolver o problema”, afirmou.Crise na Saúde PúblicaPara a auxiliar de serviços gerais Marcilene, o cenário é de crise na saúde pública, principalmente para aqueles que mais precisam. “Se ela tivesse saído do PA e ido direto para um hospital com melhor estrutura, ela não estaria na situação que ela está hoje. Como foi com ela, pode acontecer com muitas vidas. Quando nós chegamos no hospital, estava acabando de sair um corpo, e a mulher falou que a mãe dela estava lá há seis dias. Eles não informam nada que está acontecendo à família”, declarou.SesaA Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) esclarece que as liminares são enviadas à Central de Regulação assim que recebidas. Os eventuais atrasos no cumprimento dos prazos ocorrem por conta do déficit de leitos no Estado em toda rede hospitalar e devido à ausência de leitos com o perfil adequado para atender as solicitações. A Sesa ressalta que todas as compras e licitações feitas com verba pública, mesmo oriundas de decisões judiciais, devem seguir os princípios da Lei 8.666/93 e que a Secretaria mantém diálogo permanente com os órgãos sobre a judicialização da saúde.