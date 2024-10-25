Defensoria ajuda moradores de Mimoso do Sul a recuperarem documentos após enchente

Sete meses após as fortes chuvas que atingiram 13 municípios do Sul do Espírito Santo, moradores de Mimoso do Sul ainda estão reconstruindo a vida. Na noite do dia 22 e na madrugada do dia 23 de março deste ano, mais de 300 milímetros deixaram a cidade debaixo d'água. Além de reerguer casas e recuperar bens pessoais, as vítimas da enchente também precisam de um objeto simples e que representa muito na vida do brasileiro: documentos de registro civil.
Uma dessas pessoas é o jovem Brendo Coutinho, que só percebeu que precisaria emitir uma nova via da certidão meses após a tragédia. Foi através da Defensoria Pública do Estado que o estudante direito achou um caminho para recomeçar. Ouça essa história completa na reportagem de Beatriz Heleodoro e Mikaella Mozer.
ESPECIAL - BEATRIZ HELEODORO - MIMOSO DO SUL