Um decreto da Presidência da Republica que alterou a lei de regulamentação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para beneficiar as vítimas do rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais, pode ser utilizado como argumento pela mineradora Samarco para romper o nexo causal de futuras indenizações que podem ser cobradas da empresa, conforme avaliação do promotor do Ministério Público Espírito Santo (MPES), Marcelo Volpato.

“A empresa está buscando esses detalhes técnicos, apóstrofos explicativos em qualquer documento exarado para se resguardar futuramente das demandas judiciais que ela vai sofrer”, explicou À Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Decreto Federal pode eximir culpa da Samarco por desastre, diz promotor

O decreto de número 8.572, que foi publicado no Diário Oficial da União na última segunda-feira (16), altera um anterior, de 2004, incluindo o parágrafo único no artigo segundo. No texto, o Governo trata como “natural o desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais”. A mudança permite que moradores de áreas em situação de emergência, ou estado de calamidade pública, movimentem suas contas por motivo de necessidade pessoal e tenham acesso até R$ 6.220,00 do FGTS.

Resgate do fundo

Segundo Volpato, com a medida os trabalhadores, que já estão sofrendo com os prejuízos sociais e ambientais, estão sendo ainda mais penalizados. “Liberar o FGTS do trabalhador que foi atingido, não é correto. Essa medida está tirando dinheiro do bolso de quem sofreu o dano, fazendo com que a vítima arque com o prejuízo”, pontuou.

Apesar de ser possível que os cidadãos que resgataram fundo recuperem o valor futuramente, por meio de ações na justiça, o promotor ressalta que o processo é longo e que pode chegar a ultrapassar uma década. Além disso, ele destaca que a empresa deveria ser responsabilizada e incumbir-se de qualquer custo desde o rompimento das barragens e enfatizou que não é justo que a população ainda tenha que arcar com uma demanda judicial com pagamento de honorários advocatícios para garantir o ressarcimento do que ela tem direito. “Isso é transferir para vítima do dano ambiental toda responsabilidade econômica”, expôs .