Programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O mês de março começou com festa, muitas pessoas só pensam em curtir o carnaval, mas é preciso alertar que já está chegando a hora de pensar também na declaração do Imposto de Renda 2019, ano-base 2018. Neste ano o prazo será iniciado logo depois da folia e as declarações podem ser feitas a partir desta quinta-feira (7). O prazo final será o dia 30 de abril.

A declaração do imposto de renda será obrigatória para todos contribuintes que receberam, em 2018, rendimentos tributáveis que totalizaram mais de R$ 28.559,70. Ou seja, trabalhadores, aposentados ou pensionistas com renda mensal com valor de mais de R$ 1.903,00.

Your browser does not support the audio element. Declarações do Imposto de Renda começam após a folia de carnaval

A contadora Osana Maria Rossi destacou a obrigação de incluir o CPF de todos os dependentes como uma das principais mudanças para a declaração deste ano. Segundo ela, os principais erros cometidos são: declaração incompleta dos bens e declaração incompleta das fontes que fizeram pagamentos para os declarantes. Por exemplo, um contribuinte que recebeu pagamentos de duas empresas, mas só declarou dados de uma. Osana Maria Rossi também deu dicas para que os contribuintes não comentam erros na declaração

"Se organize juntando toda a documentação da sua movimentação financeira do ano de 2018. Faça a composição da documentação. Se não estiver seguro, procure um profissional para ser orientado", declarou a contadora.

Outra novidade em 2019 é que o contribuinte poderá obter a atualização do programa gerador da declaração atualizado automaticamente, sem necessidade de realizar o download no site da Receita Federal na internet para atualizar a versão do aplicativo. A atualização poderá ser feita por meio do menu Ferramentas, clicando na opção “verificar atualizações”.

Ao contrário do que previa a Receita no ano passado, de que a partir deste ano seria obrigatório colocar as informações complementares referentes aos bens, neste ano o contribuinte ainda não será obrigado a colocar informações como área e número da matrícula do imóvel, nem número do Renavam no caso de veículos. Caso tenha feito esses registros já no ano passado, todos os dados da declaração do ano passado serão importados para 2019.

DIVERGÊNCIA PODERÁ SER CONFERIDA

O que também mudou no sistema é que, a partir deste ano, os contribuintes poderão verificar no dia seguinte ao envio da declaração se estão com alguma divergência. Essa informação até o ano passado era recebida por aviso após 15 dias da apresentação.

Para evitar que a declaração fique pendente na malha fina, a Receita indica que o contribuinte analise o extrato da declaração no dia seguinte ao envio para o Fisco. Se o contribuinte identificar alguma pendência e verificar que o erro foi dele, poderá enviar imediatamente uma correção retificadora da declaração.