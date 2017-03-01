Está chegando a hora de acertar as contas com o Leão! A partir desta quinta-feira (02), os contribuintes poderão fazer a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2017. Mas, neste ano foram feitas algumas mudanças na declaração que merecem atenção especial de quem já está se preparando para enviar a prestação de contas.
O especialista Rodrigo Sangali listou algumas alterações para auxiliar os ouvintes da CBN no momento de preencher os dados. “Mudou a questão do CPF para quem tem dependentes de 12 anos. Portanto se seus filhos têm essa idade precisam de providenciar um CPF. Dados como telefone e e-mail precisam ser inseridos no banco de dados da Receita Federal”, explicou.
Declaração do Imposto de Renda em 2017 começa nesta quinta-feira com novidades
Apesar da necessidade de inserir os dados como telefone e e-mail, o especialista salienta que a Receita não entra em contato através desses meios de comunicação. Além dessas mudanças, também houve modificação no programa gerador da declaração.
“A ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, que está com uma nova roupagem, nada fora do normal. Agora, o próprio software vai se atualizar automaticamente, antes quando era lançada uma nova versão ou era necessário algum reajuste era necessário baixar o programa novamente, salvar os dados e retransmitir. Isso passou a ser automático”, complementou.
Data limite
O documento precisa ser enviado à Receita Federal até o dia 28 de abril, pela internet, por pessoas físicas que obtiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. O Fisco espera receber 28,3 milhões de declarações até o dia 28 de abril.