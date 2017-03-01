Declaração do Imposto de Renda em 2017 começa nesta quinta-feira com novidades

Está chegando a hora de acertar as contas com o Leão! A partir desta quinta-feira (02), os contribuintes poderão fazer a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2017. Mas, neste ano foram feitas algumas mudanças na declaração que merecem atenção especial de quem já está se preparando para enviar a prestação de contas.

O especialista Rodrigo Sangali listou algumas alterações para auxiliar os ouvintes da CBN no momento de preencher os dados. “Mudou a questão do CPF para quem tem dependentes de 12 anos. Portanto se seus filhos têm essa idade precisam de providenciar um CPF. Dados como telefone e e-mail precisam ser inseridos no banco de dados da Receita Federal”, explicou.

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Apesar da necessidade de inserir os dados como telefone e e-mail, o especialista salienta que a Receita não entra em contato através desses meios de comunicação. Além dessas mudanças, também houve modificação no programa gerador da declaração.

“A ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, que está com uma nova roupagem, nada fora do normal. Agora, o próprio software vai se atualizar automaticamente, antes quando era lançada uma nova versão ou era necessário algum reajuste era necessário baixar o programa novamente, salvar os dados e retransmitir. Isso passou a ser automático”, complementou.

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