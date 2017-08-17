Decks estão abandonados no calçadão da Praia de Camburi

Decks e pergolados da Praia de Camburi com madeira quebradas e pregos enferrujados Crédito: Alexandre Machado / ouvinte CBN

O que era para ser um lugar de descanso, para contemplar a natureza, pode se tornar uma grande armadilha para os frequentadores da Praia de Camburi, Vitória. Os decks de madeira que ficam ao longo do calçadão estão com madeiras quebradas, com pregos expostos e parafusos enferrujados. Quem está sempre na praia reclama da falta de manutenção no espaço.

O advogado Alexandre Machado conta que caminhando pela calçadão constatou que todos os decks estão com problemas estruturais. Ele diz que já não deixa o filho brincar na área com piso de madeira por medo de acidentes. “Quando meu filho está andando de bicicleta ou se ele sai correndo, eu fico com medo. Prefiro que ele pule na areia do que pisar naquele tablado. Há o risco daquilo romper e ele se machucar, quebrar um pé. Uma pessoa idosa pode cair ali. Enfim, estamos esperando o pior acontecer e nós que estamos patrocinando. Esperando o pior acontecer para depois pagar mais caro”, disse.

Decks e pergolados da Praia de Camburi com madeira quebradas e pregos enferrujados Crédito: Alexandre Machado / ouvinte CBN

O eletricista Eduardo Grijó conta que gosta de sentar nos bancos dos decks para conversar e aproveitar as belezas de Camburi, porém, ele diz que o espaço precisa de melhorias, além das madeiras com rachaduras, ele reclama que o local está sujo. “É um lugar legal, com paisagem bonita, mas falta manutenção. Eles jogam água nas plantas, mas a limpeza da área do deck não está legal. Tem como melhorar isso”, contou.

O secretário da Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, Leonardo Gonçalves, disse que toda orla do município passa por vistorias mensais para avaliar quais reparos são necessários. Ele explicou que os decks e pergolados de toda orla passaram por manutenção no ano de 2016.