Nesta sexta (29), 14 mulheres familiares de policiais militares foram interrogadas pela Justiça Crédito: Patricia Scalzer

Com o depoimento das 14 mulheres familiares de policiais militares, que aconteceu nesta sexta-feira (29), terminou a fase de audiência de instrução do Processo Criminal sobre a paralisação da Polícia Militar, ocorrida em fevereiro do ano passado. Agora, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) têm o prazo de 30 dias para apresentar as alegações finais. Depois disso, as defesas terão 60 dias para também apresentar as alegações. Após esse prazo, a juíza Gisele Souza de Oliveira dará a sentença.

Your browser does not support the audio element. Decisão sobre o processo que apura greve da PM sai em 3 meses

Das 14, apenas seis responderam às perguntas da magistrada e oito permaneceram em silêncio. Pela manhã, foram interrogadas Angela Souza Santos, Bruna Santos Brioschi, Cláudia Gonçalves Bispo, Clayde Berger de Oliveira, Flávia Roberta Arvellos Aguiar Pontes, Gilmara Silveira Rodrigues Vazzoler, Jocilene Moreira Andrade e Laís Soares Fernandes.

Já no período da tarde prestaram depoimento Bianca da Cruz e Silva, Izabella Renata Andrade da Costa, Raquel Fernandes Soares Nunes, Larissa Assumção da Silva, Débora Caroline Will, Tamires Severina da Silva.

As seis rés que optaram por falar confirmaram que participaram do movimento, mas negaram qualquer tipo de liderança. Raquel Nunes confirmou que participou do movimento desde o primeiro final de semana, ficando em frente ao 7º Batalhão, em Cariacica. Ela destacou que em nenhum momento alguma autoridade tentou retirar as mulheres de lá.

A ré Tamires Silva também confirmou que estava na frente do 7º Batalhão, em Cariacica, durante os dias de greve da PM, mas negou que fosse uma das lideranças.

Nos momentos finais do interrogatório, Tamires chorou e contou que se sentia injustiçada , pois não tinha cometido crime algum, apenas tinha lutado por melhores condições de trabalho para o esposo e demais militares. Ela destacou que por causa do processo judicial, não consegue emprego.

O advogado Alexandre Hegner, que defende as rés Bianca, Bruna, Tamires, Gilmara, Angela e Raquel, avaliou como positivo os depoimentos desta sexta. “Elas tiveram a oportunidade de passar pra juíza a opinião delas, a forma de que como elas estiveram presentes no movimento. Foi no mesmo sentido que eu entendo, da linha de defesa, que elas não tinham nenhum tipo de interferência ou gerência sobre as outras. Eu acho que elas foram muito bem e agora vamos aguardar o prazo paras as alegações finais e sentença".