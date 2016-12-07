O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter Renan Calheiros (PMDB) na presidência do Senado Federal. No entanto, a corte estabeleceu que o parlamentar não poderá assumir a Presidência da República no caso de vacância do cargo. Após a decisão dos ministros da Suprema Corte, o senador Magno Malta (PR) afirmou que a medida foi acertada e que essa deveria ter sido a decisão tomada por Marco Aurélio Mello anteriormente.

“O ministro Marco Aurélio deveria ter dado a liminar fazendo exatamente isso, tirando da sucessão. Até porque era uma liminar que seria discutida pelo pleno. Ele errou ao mandar afastar do cargo. Depois, Renan também errou ao não receber e não assinar a notificação. Em quem a sociedade vai acreditar?”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Decisão do STF sobre Renan é acertada, avaliam Magno Malta e Rose de freitas

A reportagem tentou contato com o senador Ricardo Ferraço (PSDB) para que o parlamentar se manifestasse a respeito do que foi decidido pelo STF, mas não obteve retorno. Em um vídeo publicado em uma rede social, Ferraço já havia se posicionado, na última segunda-feira (5), a favor da decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que determinou o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado Federal.

A senadora Rose de Freitas (PMDB) também foi procurada para se manifestar sobre o assunto. Antes mesmo dos ministros anunciarem seus votos, em entrevista ao jornal A Gazeta, a senadora se disse contrária ao afastamento de Renan Calheiros do cargo, mas a favor de que ele não figurasse na linha sucessória presidencial.

Na última segunda-feira, o ministro Marco Aurélio Mello decidiu que Renan Calheiros não deveria ocupar o cargo de presidente do Senado após ele ter se tornado réu no STF por crime de peculato. O senador não recebeu a notificação judicial e o Senado se recusou a afastá-lo do cargo.