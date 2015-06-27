O Conselho Regional de Psicologia (CRP) do Estado promoveu um debate nesta sexta-feira (26) sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Assistentes Sociais, Advogados e estudantes das três áreas debateram sobre o assunto. O CRP segue o parecer do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que é contra a redução da maioridade penal.

Your browser does not support the audio element. Debate sobre redução da maioridade penal deve incluir papel do Estado, diz Conselho de Psicologia l - CBNGAZ - 2.16s - 27-06-15.mp3

Para a conselheira do CRP, Andréa dos Santos Nascimento, antes de reduzir a maioridade penal é preciso avaliar quem é esse adolescente, em que situação ele vive e porque ele cometeu a infração. Para a psicóloga, falta estrutura do Estado para dar oportunidades iguais para todos.

“Se eu não tenho educação para todo mundo, hospital, lazer eu vou responsabilizar a família? Não. A responsabilidade é do Estado. Ele que dê condições para depois poder cobrar”, afirmou à Rádio CBN.

O advogado Cássio Rebouças destacou que enquanto o Brasil está discutindo a redução da maioridade penal, a Espanha está discutindo o aumento da maioridade, tendo em vista que nos países onde a maioridade é inferior a 18 anos não houve redução da prática de atos infracionais. Para ele, reduzindo a maioridade para 16 anos a criminalidade deve aumentar, já que, na opinião dele, os presídios brasileiros não ressocializam o detento.

“Se, de fato, estamos preocupados com a violência na sociedade é muito melhor não aplicar o Direito Penal, pois ele tem gerado uma escola do crime. A pessoa entra no sistema penitenciário e acaba saindo já engajado em atividades criminosas e é isso que estão pretendendo fazer com os adolescentes”, contou.