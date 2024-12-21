De predadores a protetores: nativos deixam de comer tartarugas marinhas após educação ambiental no ES

Tartarugas gigantes são acompanhadas por satélites e voltam para desovar onde nasceram Crédito: Bernardo Bracony

Hábito de comer a carne de tartaruga era comum até a década de 80. Atualmente, na Vila de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a comunidade se une para proteger a espécie e se reinventa mesmo diante do desastre e Mariana.

Na década de 1980, entretanto, com o começo das iniciativas de conservação ambiental, o surgimento de leis que proibiram a pesca e frearam o aumento do valor comercial das tartarugas e a criação da Reserva Biológica de Comboios - que impôs restrições à exploração de recursos naturais -, os antigos caçadores, ou ‘carebeiros’, foram procurados pelos pesquisadores e ganharam novo papel: o de protetores.

É também na Vila de Regência que a lama do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, atingiu o mar pela primeira vez, trazida pelo Rio Doce ao Oceano Atlântico. Em um primeiro momento, foi impossível não sentir o impacto social provocado pela desestruturação de atividades básicas, como a pesca e o turismo do surf. Mais do que a água, os metais contaminam toda a biota, inclusive as tartarugas, que ainda apresentam altos níveis de metais pesados no sangue, nos ovos e inclusive nos filhotes.

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Acompanhamento das prefeituras e ações de reparação da Samarco

Tanto as prefeituras de Aracruz e Linhares e a Samarco foram procuradas para comentar se acompanham a presença de tartarugas marinhas no litoral do Espírito Santo e se atuam para auxiliar na proteção desses animais.

A Prefeitura de Aracruz foi procurada e informou que a única área com registro de desova de tartaruga-couro é o Território Indígena de Comboios, que tem dupla-afetação com a Rebio de Comboios, e tem monitoramento realizado pela equipe do Projeto Tamar.

Não existe uma fiscalização específica para pesca e consumo da tartaruga-de-couro, e não há evidências de que atualmente isso esteja ocorrendo. No caso de um fato eventual, este pode ser enquadrado no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998).

A Prefeitura de Linhares não respondeu até a publicação desta reportagem.

A Samarco disse que no Espírito Santo existem dois contratos para o monitoramento da biodiversidade. O primeiro é um acordo de cooperação técnico-científica com a Fundação Espírito Santense de Tecnologia (Fest), que atualmente totaliza R$ 696,5 milhões em contratos. Este acordo envolve uma rede de pesquisadores que gera uma ampla gama de resultados, fornecendo subsídios essenciais para o planejamento das ações de reparação da biodiversidade. O segundo contrato é uma parceria com a Fundação Projeto Tamar, com um valor atual de R$ 18 milhões em contratos. Por meio da parceria com a Fundação Projeto Tamar, o monitoramento reprodutivo das tartarugas marinhas ocorre em uma faixa de cerca de 160km de praias, entre Guriri (São Mateus) e Comboios (Aracruz).

Ambos os acordos integram o Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática (PMBA) no Espírito Santo, que alcançou os cinco anos de duração previstos. Nesses cinco anos de monitoramento executados pela Fundação Projeto Tamar não foi encontrada relação que possa evidenciar impacto negativo direto sobre essas populações com algo que tenha sido causado pelo rompimento da barragem de Fundão.

As informações geradas sobre as condições do rio são compartilhadas com os órgãos públicos que regulam e fiscalizam as águas do Brasil e também estão disponíveis no portal "Monitoramento Rio Doce - PMQQS", por meio do site. Ao todo, são 80 pontos de monitoramento e 22 estações automáticas gerando informações em tempo real.