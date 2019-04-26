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FESTA DA PENHA 2019

De longe: Os fieis que andam mais que o trajeto da Romaria dos Homens

Muitos romeiros fazem um percurso maior saindo de suas comunidades de origem em outros bairros e até mesmo de outras cidades.

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 20:20

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

26 abr 2019 às 20:20
Romaria dos Homens na Festa da Penha em 2014 Crédito: Bruno Barros Procissão Fotográfica FAESA
A tradicional Romaria dos Homens, um dos pontos altos da Festa da Penha, tem um trajeto oficial de 14 km, que vai da Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro da Capital, até o Parque da Prainha, em Vila Velha. No entanto, muitos romeiros fazem um percurso maior saindo de suas comunidades de origem em outros bairros e até mesmo de outras cidades. 
Um exemplo de trajeto bem maior é o feito pelos romeiros da Paroquia São José de Anchieta, do bairro José de Anchieta, na Serra. São 19 km até a Catedral em Vitória. A motivação para a caminhada até a catedral partiu do padre Fábio Cosme, que veio de São Paulo. 
De longe, os fieis que andam mais na romaria dos homens
Enquanto seminarista no Estado paulista, o padre participava da Romaria de Nossa Senhora de Aparecida, com caminhadas de 100 a 120 km até a cidade de Aparecida do Norte, que duravam até 3 dias. Quando veio para o Espirito Santo e conheceu a Romaria dos Homens, quis manter a tradição. 
“Quando nós fazemos uma caminhada assim, é uma procissão. Para pagar uma promessa, pedir uma graça. Não é que as coisas feitas diante de Deus e por intermédio de Nossa Senhora são feitas na barganha. É um sentido diferente, do amor. Enquanto também se tem o sentido de buscar valor do próprio sacrifício, vencer a si mesmo”, explicou.
Padre Fábio Cosme sai com grupo de devotos da Paróquia São José de Anchieta, na Serra, em direção à Catedral de Vitória. Crédito: José Carlos Schaeffer
Outro percurso mais longo fé por romeiros de Guarapari. Todo ano, os cerca de 300 devotos de Nossa Senhora da Penha saem às 14h30 da Cidade Saúde em direção à Vila Velha, onde chegam por volta de 20h, numa caminhada de cerca de 50 km. 
Por conta do longo e cansativo trajeto, eles fazem uma pausa para tomar um banho e se prepararem para a missa de chegada da santa na Prainha. O percurso, bem mais longo que o normal, já tem muita tradição. O caminho é feito por romeiros de Guarapari há 40 anos durante a Festa da Penha. 
Outros trajetos mais longos também são realizados todos os anos por romeiros de Viana e Cariacica. A Romaria dos Homens faz parte do oitavário da Festa da Penha e acontece neste sábado. A imagem de Nossa Senhora da Penha sai da Catedral de Vitória após a missa de envio, que começa às 18h. A previsão de chegada e realização da missa no Parque da Prainha é às 23h.
> Veja o trajeto da Romaria dos Homens

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