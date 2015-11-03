De janeiro a setembro deste ano, construção civil cortou 7.501 postos de trabalho

O setor da Construção Civil cortou 7.501 postos de trabalho entre janeiro e setembro deste ano no Espírito Santo. O valor é o resultado do saldo negativo entre o número de admissões e demissões no Estado: 32.998 pessoas foram admitidas no setor, ao passo que 40.499 foram demitidas. Os dados são do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES).

Os valores crescem ainda mais ao avaliar o acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, de setembro do ano passado a setembro de 2015: 12.500 postos fechados, segundo Ronaldo Dalmazio de Jesus, diretor trabalhista do Sinduscon.

"É um índice bem elevado, se você considerar a Região Sudeste e que o Espírito Santo é o menor Estado. A Região Sudeste em 2015 registrou 94 mil desempregados. Nos últimos 12 meses, 180 mil. Proporcionalmente, o índice de desempregados aqui é bem elevado, em torno 7 ou 8% da Região Sudeste", avaliou.

Em todo o país, a estimativa é que o desemprego aumente na área da construção civil. O acumulado do ano até setembro é de 437 mil demissões. A tendência, segundo Ronaldo, é que chegue a 650 mil desempregados até dezembro.

"No Espírito Santo, a evolução talvez não seja tão grande, porque muitas empresas não estão lançando nada, mas estão fazendo as obras contratadas. Então, temos uma tendência de diminuição do ritmo de crescimento. Houve um crescimento no número de demissões muito grande no início do ano, por causa da paralisação das obras do governo. Mas, agora ele anunciou a retomada de algumas dessas obras e, talvez, dê uma estabilizada no nível de desemprego dentro do Espírito Santo", disse.