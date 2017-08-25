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FEMINICÍDIO

De janeiro a agosto, 84 mulheres foram assassinadas no Estado

Os números foram disponibilizados pela promotora de Justiça Cláudia Garcia. Aumento de 27% nos números reforça os dados do Mapa da Violência 2015, que apontou o Espírito Santo como o segundo Estado do país com maior taxa de homicídios femininos

Publicado em 25 de Agosto de 2017 às 19:26

Publicado em 

25 ago 2017 às 19:26
Seminário "Justiça pela Paz em Casa" Crédito: Patrícia Scalzer
Do início do ano até esta sexta-feira (25), 84 mulheres tinham sido assassinadas no Espírito Santo. No mesmo período do ano passado, foram 66. O aumento de 27% nos números reforça os dados do Mapa da Violência 2015, que apontou o Espírito Santo como o segundo Estado do país com maior taxa de homicídios femininos.
De acordo com a promotora de Justiça Cláudia Garcia, que disponibilizou os números atualizados sobre assassinatos de mulheres este ano, a estatística representa o perfil atual da sociedade, que está mais violenta e mais machista. “Sobre a questão do homicídio de mulheres ter aumento, verificamos uma tendência de aumento nos homicídios em geral. A partir do momento que o feminicídio é um fenômeno dessa sociedade que está mais violenta, também há reflexos nos homicídios/feminicídio contra as mulheres”, destacou.
A violência contra a mulher começa com uma ofensa, um tapa e, aos poucos, vai tomando proporções maiores até chegar a um desfecho trágico. E em muitos casos, segundo a delegada Arminda Rosa, que durante seis anos foi titular da Delegacia das Mulheres Vitória, a vítima depende financeiramente do agressor. Sem dinheiro para seguir a vida longe da violência, essa mulher aceita as agressões sem denunciar o marido. Para a delegada, a solução para casos assim seria o pagamento de benefício, que ajudaria a mulher vítima de violência doméstica a recomeçar a vida, sem depender do marido violento.
“Temos a dependência afetiva, porque ela gosta dele, ele era um príncipe e virou um sapo. Mas muitas vezes é a dependência financeira, e acho que é por aí que temos que começar, algum projeto do governo, talvez até dentro do Bolsa Família”, contou.
As medidas de combate à violência doméstica foram debatidas nesta sexta-feira (25), no seminário “Justiça pela Paz em Casa”, promovido pela Rede Gazeta, em parceria com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
O seminário acontece no momento em que várias mulheres foram assassinadas na Grande Vitória. Gabriela Silva de Jesus, 24 anos, foi morta pelo ex-noivo, Rogério Costa de Almeida, nesta quinta-feira (24), na Serra. Em Domingos Martins, Eliane Del Puppo, 34 anos, foi morta pelo marido, Paulo Sérgio Pereira da Silva, de 38 anos. Após o crime ele se matou.

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