Das nove vítimas capixabas de João de Deus, oito crimes prescreveram

Justiça nega pedido de soltura de João de Deus Crédito: Divulgação/TV Brasil

Das nove vítimas do Espírito Santo que denunciaram João de Deus por abuso sexual, oito crimes já prescreveram, segundo informações da força-tarefa do Ministério Público de Goiás, responsável pelas investigações.

Ou seja, o médium poderá responder por apenas um desses nove casos de mulheres do Espírito Santo que relataram abusos. Os casos aconteceram em Abadiânia, Goiás, onde João de Deus mantém um centro espiritual. A prisão do médium completa três meses no próximo sábado.

Os relatos das vítimas dos casos prescritos serão usados pelo Ministério Público para embasar os argumentos para manter o médium preso ou para um pedido de condenação, mas não se transformarão em denúncias porque os fatos ocorreram há mais de 10 anos.

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Já o crime não prescrito ainda não foi denunciado e está sendo apurado em um bloco de denúncias em fase de apuração.

Os depoimentos das vítimas capixabas foram colhidos pelo Ministério Público do Espírito Santo e encaminhado para a força-tarefa em Goiás.