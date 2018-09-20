Mato na Rodovia Darly Santos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, o mato já tomou o canteiro central da via de ponta a ponta. Em alguns trechos, é difícil, inclusive, enxergar o lado oposto para quem está dentro de um carro. Motoristas e pedestres reclamam que a situação traz riscos para quem passa pelo local.

Your browser does not support the audio element. Darly Santos - pedestres e motoristas reclamam de mato alto na rodovia

Um morador do bairro Araçás que conversou com a reportagem, mas não quis se identificar, disse que há mato alto na rodovia há alguns meses e que a situação é cada vez pior. Ele também contou que quase se envolveu em um acidente por conta da altura da vegetação no canteiro central. “Eu quase atropelei um senhor com uma criança. O adulto eu vi, mas a criança que estava com ele não deu para ver porque o mato era maior que ela.”

Além do mato no canteiro central, também há vegetação tomando calçadas em trechos da Darly Santos e dificultando que as pessoas consigam transitar e chegar a pontos de ônibus, por exemplo.

Mato na Rodovia Darly Santos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Para o taxista José Oliveira Batista, os riscos para os motoristas que circulam na região são muito grandes com a falta de manutenção na rodovia. “Os animais ficam no meio do mato. Eu canso de passar por aqui. Tem boi, cavalo, tudo no meio do mato. É um perigo. De uma hora para outra, o animal pode atravessar na frente e nós ficamos sem reação, podendo causar um acidente”, disse.

O auxiliar de almoxarifado Hudson Silva pega ônibus na Darly Santos frequentemente. Ele também considera que a vegetação alta torna a rodovia mais perigosa, não só do ponto de vista do trânsito. “Muitos se escondem atrás do mato para roubar. Além disso, é preocupação para motoristas e ciclistas, que podem cair em algum buraco”, afirmou.

Mato na Rodovia Darly Santos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A Prefeitura de Vila Velha foi procurada e informou, por meio de nota, que responsabilidade da limpeza da rodovia é do Governo do Estado. A prefeitura também alega que já encaminhou, neste ano, dois ofícios ao Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) solicitando a limpeza da via.