Danilo Bahiense depõe no tribunal do júri do Caso Alexandre Martins

Uma das testemunhas da acusação do julgamento da morte do juiz Alexandre Martins, o delegado Danilo Bahiense, depôs durante toda a manhã desta terça-feira (25), no Cineteatro da UVV, onde o júri acontece desde a última segunda. Bahiense disse que ficou sabendo da morte do juiz em casa e informou que, desde antes do crime, já ouvia falar os nomes de Ferreira e Calú relacionados a práticas de extorsão.

De acordo com o depoimento, ele só começou a investigar os réus a partir de 2001, por conta de uma denúncia realizada por um sindicalista que sofria extorsões do coronel. À época do crime, o delegado Danilo Bahiense não tomou conhecimento das denúncias que relacionavam Ferreira e Calú ao assassinato do juiz Alexandre porque o inquérito era conduzido pelo Nuroc, e o delegado era titular na DHPP.

Ele afirmou que acompanhou um inquérito judicial do juiz Leopoldo, conduzido pelo desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Segundo Bahiense, nesse inquérito, Leopoldo confirmava sua ligação com Calú e Ferreira. Dizia que participava dos esquemas de extorsão para poupar a vida dos extorquidos. Leopoldo teria dito, ainda, que as extorsões chegavam a R$ 1 milhão.

Segundo Bahiense, Leopoldo disse que a morte do juiz Alexandre foi determinada quando ele algemou o coronel Ferreira, que teria se sentido humilhado pelo ato. Essas informações teriam sido passadas a Leopoldo por uma pessoa chamada Kellen, que seria amante de Ferreira na cidade de Pancas, de onde Leopoldo é proveniente. À época, Leopoldo se negou a assinar o inquérito temendo pela vida dos familiares de Pancas.