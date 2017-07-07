Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Política

Dallagnol critica desmonte da Operação Lava Jato em visita ao ES

O procurador Deltan Dallagnol esteve no Espírito Santo para realizar palestras para servidores do Ministério Público Federal do Estado e também em uma faculdade de Direito de Vitória

Publicado em 07 de Julho de 2017 às 17:10

Publicado em 

07 jul 2017 às 17:10
Em visita ao Espírito Santo, o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal, o procurador Deltan Dallagnol, falou pela primeira a respeito do encerramento da força-tarefa da Lava Jato na Polícia Federal. O procurador fez críticas ao fim do grupo e chamou a iniciativa de desmonte.
“O que nós vemos é um desmonte da Lava Jato na Polícia Federal em dois atos. No primeiro passo, a equipe foi reduzida para menos da metade de seus integrantes, e no segundo momento ela está sendo diluída”, disse.
Nesta semana, a Polícia Federal encerrou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, que era um grupo de delegados e agentes dedicados exclusivamente às investigações no âmbito da operação.
Além disso, o procurador fez críticas a políticos, mas sem citar nomes. Dallagnol disse que há pessoas que fazem parte deste governo e do anterior interessadas em estancar as investigações. “Nós estamos em um momento em que as investigações estão atingindo pessoas poderosas deste governo e do governo anterior e, embora as pessoas nos governos tenham interesse em estancar as investigações que podem lhes atingir, nós precisamos confiar nas instituições e que as instituições funcionem bem”, disse.
O procurador também comentou que espera a Câmara Federal autorize que o Supremo Tribunal Federal examine a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, feita pelo procurador geral da república Rodrigo Janot.
“A expectativa de todos os cidadãos é de que qualquer pessoa que tenha praticado crimes possa ter sua culpa avaliada pelo judiciário. Nesse sentido, nós esperamos que o Congresso possa autorizar o exame da acusação pelo Supremo Tribunal Federal”, comentou.
O procurador Deltan Dallagnol esteve no Espírito Santo para realizar palestras para servidores do Ministério Público Federal do Estado e também em uma faculdade de Direito de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória
Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados