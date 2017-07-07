Dallagnol critica desmonte da Operação Lava Jato em visita ao ES

Em visita ao Espírito Santo, o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal, o procurador Deltan Dallagnol, falou pela primeira a respeito do encerramento da força-tarefa da Lava Jato na Polícia Federal. O procurador fez críticas ao fim do grupo e chamou a iniciativa de desmonte.

“O que nós vemos é um desmonte da Lava Jato na Polícia Federal em dois atos. No primeiro passo, a equipe foi reduzida para menos da metade de seus integrantes, e no segundo momento ela está sendo diluída”, disse.

Nesta semana, a Polícia Federal encerrou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, que era um grupo de delegados e agentes dedicados exclusivamente às investigações no âmbito da operação.

Além disso, o procurador fez críticas a políticos, mas sem citar nomes. Dallagnol disse que há pessoas que fazem parte deste governo e do anterior interessadas em estancar as investigações. “Nós estamos em um momento em que as investigações estão atingindo pessoas poderosas deste governo e do governo anterior e, embora as pessoas nos governos tenham interesse em estancar as investigações que podem lhes atingir, nós precisamos confiar nas instituições e que as instituições funcionem bem”, disse.

O procurador também comentou que espera a Câmara Federal autorize que o Supremo Tribunal Federal examine a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, feita pelo procurador geral da república Rodrigo Janot.

“A expectativa de todos os cidadãos é de que qualquer pessoa que tenha praticado crimes possa ter sua culpa avaliada pelo judiciário. Nesse sentido, nós esperamos que o Congresso possa autorizar o exame da acusação pelo Supremo Tribunal Federal”, comentou.