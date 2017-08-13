A reportagem da CBN contou mais de 250 buracos na BR 262, rodovia que liga Belo Horizonte a Vitória e bastante utilizada por turistas, por exemplo, durante o verão. O trecho referente a contagem percorre 65 km entre os municípios de Marechal Floriano e Cariacica, na Grande Vitória. Os buracos contados são de pequenos a grandes crateras que fazem vítimas praticamente todos os dias, segundo relatos de moradores e pessoas que passam pela pista.

De Cariacica até o município vizinho (Viana) há muitas reparações e desníveis na pista, mas os buracos são poucos. A partir desse ponto, no entanto o que mais se vê na pista são buracos. A empresária Samira Meneguelli tem 42 anos e sempre ia de moto para as Montanhas Capixabas, na região de Marechal Floriano. Samira tem parentes no local, mas há 15 dias ela quase sofreu um acidente. “Caí dentro de um buraco, mas deu tempo de frear. Um colega acabou tendo a roda empenada. Eu não vim mais porque é muito perigoso. Estou esperando o acerto da pista”, declara.

Your browser does not support the audio element. Da Grande Vitória a Marechal Floriano, mais de 250 buracos na BR 262

Moradores e motoristas que sempre trafegam pela BR 262 também dizem que a situação é pior nos finais de semana, quando muitas pessoas descem a Região Serrana para voltar à Grande Vitória.

O técnico agrícola Anilton Faggioli, de 42 anos, afirma que já chegou a ajudar cinco motoristas de uma só vez por causa de um buraco na BR 262, próximo a Marechal Floriano. Ele relata que acidentes também acontecem por causa de crateras na pista. “Acontece de carros saírem da estrada e baterem em postes. Falta manutenção boa, porque a que estão fazendo não serve. Chove hoje, amanhã passa um caminhão, o buraco está lá novamente”, acrescenta.

DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou, por meio de nota, que a empresa contratada para manutenção da BR 262 continua atuando na rodovia, em caráter de urgência, com operações tapa buraco. Locais que demandam cuidados imediatos estão com prioridade, segundo o órgão federal.

INICIATIVA

Neste mesmo fim de semana em que a reportagem da CBN contou os buracos na BR 262, empresários tomaram a iniciativa e taparam buracos na estrada. O trabalho foi realizado por empresários do setor hoteleiro. O trecho que passou pela “reforma” fica entre os quilômetros 69 e 71, das proximidades da Casa da Bica até a região de Victor Hugo, em Domingos Martins.