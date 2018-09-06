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VITÓRIA 467 ANOS

Da criança ao estrangeiro, todos amam viver em Vitória

Uma criança, uma líder comunitária e um estrangeiro: conheça a história de três pessoas com rotinas diferentes mas que compartilham o mesmo amor pela capital capixaba

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 15:39

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

06 set 2018 às 15:39
Os prédios da Praia do Suá Crédito: Marcelo Prest
A pensionista Maria Helena do Nascimento, a estudante Marina Cunico e o italiano Franco Patrignani não se conhecem. Apesar da rotina dos três ser muito diferente, o trio tem em comum o amor pela cidade de Vitória.
Cada um tem o seu cantinho especial da cidade e, apesar de tantas diferenças, até são parecidos quando querem declarar o carinho que têm pela Capital. Os três garantem que já fazem isso todos os dias, mas o mês de setembro é especial. Afinal, está chegando mais um aniversário da cidade, e Vitória completa 467 anos neste sábado (8).
ESPECIAL - EDUARDO DIAS - ANIVERSÁRIO DE VITÓRIA - 5.17s - 07-09-18
Maria, Marina e Franco não foram escolhidos por acaso, e sim porque representam muito da diversidade encontrada na capital capixaba. Uma cidade celebrada por pessoas de várias idades, por aqueles que nasceram por aqui, e também por tantos outros que vieram de muito longe, como o italiano Franco.
Maria Helena do Nascimento tem 54 anos e mora no bairro Jesus de Narazeth. Ela lembra muito bem dos tempos em que o morro não tinha a luz e a água só chegava na parte mais alta quando era carregada em baldes pelos próprios moradores.
A pensionista lembra com orgulho do seu passado, cheio de dificuldades, e garante que não tem planos de sair da região onde mora. Inclusive, Maria Helena assegura que a vista que ela tem da janela de sua  casa é uma das melhores da cidade.
"Eu abro minha janela do alto e vejo a cada dia uma imagem diferente. É a coisa mais linda ver Vitória, principalmente pela parte que eu vejo, que é o mar, já que a gente é uma ilha", disse a pensionista.
De tantas dificuldades passadas no morro de Jesus de Narazeth, Maria Helena viu que podia fazer mais pelos vizinhos de bairro e agora é uma das lideranças comunitárias da região. Com três netos e dois bisnetos, ela diz que faz de tudo para que os seus familiares tenham um futuro com mais oportunidades.
O cuidado com os serviços sociais também fazem parte da rotina da pequena Marina Cunico. Apesar de ter apenas 10 anos, a menina tem uma extensa lista de projetos para ajudar outras crianças da cidade. Entre as principais iniciativas estão a distribuição de materiais escolares no começo de cada ano letivo e até uma pequena loja itinerante, que faz doação de roupas em alguns bairros da cidade.
"Eu fico muito feliz (de ajudar), porque as outras crianças têm o mesmo direito que eu. Eu não acho justo as pessoas terem direitos diferentes, porque somos todos iguais", disse a estudante.
Um dos locais preferidos de Marina em Vitória é a Praia de Camburi. O mar da cidade também é querido pelo italiano Franco Patrignani, 68 anos. Segundo ele, o litoral o faz lembrar da cidade de onde ele veio: a modesta Ancona, que fica na costa leste da Itália.
Franco mora em Vitória há 9 anos. Ele veio para cá atraído por uma proposta de emprego e atua em um instituto que presta assistência para outros italianos que moram no Espírito Santo.
O italiano mora com a esposa e um filho, e diz que tem uma carinho especial pelo Centro Histórico da cidade. No entanto, o italiano destaca que o local precisa de mais cuidados.
"Infelizmente, devo dizer que me parece abandonado, não parece que tem a atenção que merecia. Ali tem um patrimônio cultural, um patrimônio arquitetônico, tem muitas coisas lindas que poderiam ser preservadas e valorizadas no ponto de vista turístico", opinou o italiano.
Em relação às coisas que ainda precisam melhorar, a pensionista Maria Helena do Nascimento diz que é otimista em relação a uma diminuição nos recentes casos de violência.
"Eu não acredito que isso vai continuar assim, eu acho que algum dia algum governante vai querer trabalhar essas crianças. O nosso problema está em não trabalhar o social", disse a moradora da cidade.
Com todo o carinho que tem pela cidade, e sem planos de ir embora do Brasil, o italiano Franco acredita que o dia 8 de setembro é uma ótima época para Vitória refletir sobre os caminhos que deve seguir. Caminhos para fazer uma cidade ainda melhor para todos os Francos, Marias e Marinas que amam a cidade.
"Um aniversário é sempre um momento de reflexão sobre aquilo que foi vivido e aquilo que vai viver. Uma cidade não envelhece, uma cidade renasce todas as vezes que comemora o próprio aniversário", finalizou o italiano.

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