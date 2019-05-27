Custódia de Vila Velha vai abrigar somente detentos que trabalham

Entrada da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) Crédito: Eduardo Dias

Depois da rebelião do último domingo (26) na Casa de Custódia (CASCUVV), na Glória, Vila Velha, que deixou 33 presos feridos, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que, após a reforma do local, apenas presos do sistema semiaberto que estiverem trabalhando vão permanecer no local. A Sejus ainda investiga a causa da rebelião que fez familiares dos detentos reféns.

A Casa de Custódia abrigava 496 presos neste domingo, sendo que o local tem capacidade para 322 internos. De acordo com o secretário estadual de Justiça, Luiz Carlos Cruz, todos os presos da Casa de Custódia são do regime semiaberto, porém, eles ficam reclusos todos os dias porque não há emprego para os detentos.

Segundo o secretário, os envolvidos no motim já foram identificados e transferidos, por isso, a Casa de Custódia não está mais superlotada. “Foram 73 detentos identificados na rebelião, mais os 33 internos feridos que também estão sendo associados a essa rebelião. Esses vão ter uma regressão no regime, vão agora para o regime fechado”, destacou.

REFORMA E NOVO ANEXO

A previsão é que a reforma do IRS, que fica ao lado da Casa de Custódia, seja concluída em 180 dias. Além disso, a Sejus estuda reativar um anexo do presídio de Tucum, em Cariacica, para abrigar os presos do regime semiaberto. Segundo o secretário, serão cerca de 600 vagas após a reforma.

“A muralha está muito boa, o piso muito bom e podemos, efetivamente, fazer uma obra para reaproveitar aquela área, juntamente com uma planta laborativa. Possivelmente será uma planta agrícola, com produção de frutas e hortaliças”, disse.

A Sejus também busca parcerias para oferecer emprego para os detentos do semiaberto. Segundo o secretário, um evento será realizado, com apoio da Findes, para mostrar aos empresários capixabas casos de sucesso de parcerias entre empresas e presídios.

ASSOCIAÇÃO SE MANIFESTA

Após a rebelião, a Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila) se posicionou contra o funcionamento da Casa de Custódia da Glória, por considerar um risco para a população, pela proximidade da área urbana. Sobre isso, o secretário afirmou que não é possível extinguir as vagas da Casa de Custódia, tendo em vista que o Estado carece de vagas no sistema prisional.

O secretário afirmou que nos próximos dias será encaminhado para a Assembleia Legislativa uma proposta de projeto de lei que cria o ‘Fundo Rotativo’ que prevê que 25% dos salários dos detentos sejam destinados à manutenção do sistema prisional. Atualmente, o salário dos presidiários vão integralmente para as famílias.