Custo para converter TV para sinal digital pode chegar a R$ 260

No dia 25 de outubro, o sinal analógico de TV não vai mais funcionar. Isso significa que quem não tem uma televisão com o conversor digital integrado ou que não tenha o kit com o aparelho instalado vai ficar sem poder assistir os canais favoritos. Quem tiver que comprar esse equipamento vai ter que desembolsar aproximadamente R$ 260.

Your browser does not support the audio element. Custo para converter TV para sinal digital pode chegar a 260 reais

Em média, um conjunto com antena, cabos e conversor custa entre R$ 150 e R$ 200 em lojas de aparelhos eletrônicos visitadas pela reportagem no Centro de Vitória. Além disso, o serviço de um técnico para realizar a instalação do equipamento gira em torno de R$ 60.

Segundo o técnico Luciano Rodrigues, ele tem feito cerca de três instalações de conversores digitais por dia. Desde junho, a demanda pelo trabalho cresceu. “O pessoal está procurando bastante, aumentou a procura. Deu uns 40% a mais”, contou.

De acordo com Luciano Rodrigues, as antigas televisões de tubo precisam de um kit para converter o sinal digital. Também há TVs de LCD que podem precisar dos aparelhos. Luciano explica que se esse tipo de televisão tiver apenas uma entrada na parte de trás onde está escrito “antena”, será preciso instalar um conversor digital. Caso a TV tenha duas entradas com os dizeres “antena” e “cabo”, não será preciso comprar o kit.

Pessoas de baixa renda da Grande Vitória estão recebendo os aparelhos gratuitamente. A ONG Seja Digital está distribuindo 172 mil kits para quem recebe benefícios sociais, como o bolsa família. Até agora, já foram entregues aproximadamente 60 mil aparelhos.

Segundo a gerente regional da Seja Digital, Maísa Porto, a iniciativa é mais que uma inclusão tecnológica. “É um projeto, também, de inclusão social porque a gente abraça essa camada da população que é menos favorecida, disponibilizando os kits gratuitos”, ressaltou.